10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yılı dolayısıyla Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, mesaj yayımladı.

Şahin mesajında, hayatını ülkesine ve milletine adayan, en zor şartlarda büyük başarılara imza atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "en büyük eserim" diye nitelendirdiği Türkiye Cumhuriyeti ile Türk milletinin muasır medeniyetler seviyesine yükselmesinin yolunu açtığını belirtti.

10 Kasım'ın, millet için Atatürk'ü anma günü olduğu kadar, aynı zamanda onun ideallerini gerçekleştirme konusundaki kararlılığı gösterme günü olduğunu kaydeden Şahin, tüm insanlığın saygı duyduğu, olanaksızlıklara boyun eğmeyen kararlı tutumuyla Türk halkını, bağımsız Türkiye ülküsü doğrultusunda yönlendirerek zaferlere ulaştırdığını bildirdi.

Millet olarak bize düşen görev, büyük bedeller ödenerek kurulan Cumhuriyetin sonsuza kadar yaşamak ve yaşatmak ve ülkeyi Atatürk'ün hedef olarak gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için, birlik ve beraberlik içerisinde var güçleriyle çalışmak olduğunu aktaran Şahin, "Cumhuriyetimizin kurucusu, istiklal ve istikbal mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadelerine yer verdi.