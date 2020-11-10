10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası - Son Dakika

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaldırım, mesajında, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, İstiklal Savaşı'nda gösterdiği üstün askeri liderlik ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda ortaya koyduğu cesareti, feraseti ve siyasi dehasıyla dünya tarihine damgasını vuran ender devlet adamlarından birisi olduğunu belirtti.

Atatürk'ün milletin gönlünde hususi yerini aldığını, orada ebediyete kadar var olmaya devam edeceğini vurgulayan Kaldırım, şunları kaydetti:

"Atatürk, birçok sıkıntının, yokluğun ve zorluğun söz konusu olduğu bir dönemde aziz milletimiz ile başlattığı büyük mücadeleyi zaferle sonuçlandırarak, kurmuş olduğu cumhuriyeti genç nesillere emanet etmiştir. Atatürk'ün, 'Cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız.' diyerek cumhuriyet başta olmak üzere tüm kazanım ve başarılarını armağan ettiği gelecek nesillerimizin de aynı azim ve kararlılıkla, Türkiye Cumhuriyetini çok daha müreffeh bir devlet haline getireceklerine inancımız tamdır.

Dünya tarihine yön vermiş ve nice medeniyet üretmiş asil bir milletin fertleri olarak bizlere düşen görev; muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkabilmek için birlik ve beraberlik içinde bütün gayretimizle çalışmak, değerlerimizin, kültürümüzün, medeniyetimizin ve tarihimizin birikimini, tüm güzelliklerini gelecek nesillerimize aktarmaktır."

Kaldırım, 10 Kasım'ın, millet için sadece büyük Atatürk'ü anma günü değil, aynı zamanda devlete, vatana, cumhuriyete, demokrasiye, bölünmez bütünlüğe ve milli iradeye sahip çıkma günü olduğunu belirterek, Atatürk, silah arkadaşları ve İstiklal Savaşı'nın tüm kahramanlarına rahmet dileyerek aziz şehitleri ve gazileri şükranla andı.