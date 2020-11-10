10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası - Son Dakika

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla Karasu ilçesinde tören düzenlendi.
Karasu Kaymakamlığı bahçesindeki törende Kaymakam Dr. Ahmet Naci Helvacı ve Belediye Başkan Vekili Hüdaver Agun, Atatürk anıtına çelenk bıraktı.
İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Turhan, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.
Turhan, "10 Kasım, Atatürk'ün 57 yıllık hayatını, mücadelesini ve milletimize kazandırdıklarını anlamak açısından önemlidir." ifadesini kullandı.
Öte yandan saatler 09.05'i gösterdiğinde çalan sirenlerle ilçedeki vatandaşlar yağan yağmura rağmen yollarda ve evlerinin balkonlarında saygı duruşunda bulundu.
- Kaynak: AA
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