10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası - Son Dakika

Bolu Valisi Ahmet Ümit, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ümit, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi, Kurtuluş Savaşı'nın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 82. yıl dönümünde rahmet ve şükranla yad ettiklerini kaydetti.

Ülkenin bağımsızlığına kavuşmasında, İstiklal mücadelesinin kazanılmasında göstermiş olduğu cesaret ve liderlik ruhuyla tarihe iz bırakan müstesna bir şahsiyet olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "En büyük eserim" dediği Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak ve ilelebet payidar kılmak için yılmadan çalışmanın her Türk vatandaşının en temel görevi olduğunu ifade eden Ümit, şunları kaydetti:

"Ecdadımızdan aldığımız bu cesaret ve ilhamla; ülkemizi daha müreffeh bir toplum haline getirmek için var gücüyle çalışan, milli ve manevi değerlerimize bağlı, ata mirası olan tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkacak nitelikli nesiller yetiştirmek, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize olan borcumuzun bir gereğidir. İnanıyorum ki vatan sevgisiyle yoğurulmuş geleceğimizin teminatı gençlerimiz, Atatürk'ün kendilerine emaneti olan, her geçen gün daha gelişen ve üreten ülkemizi sosyal, kültürel ve ekonomik yönden muasır medeniyetler seviyesinin ötesine taşıyacaklar ve böylece Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Bu vatan toprakları üzerinde ay yıldızlı şanlı bayrağımızın gölgesi altında tek millet olarak yaşadığımız müddetçe Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz hiçbir zaman unutulmayacak ve Türk milletinin gönlünde yaşamaya devam edecektir."