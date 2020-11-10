10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası - Son Dakika

Muğla Valisi Orhan Tavlı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Tavlı, mesajında, Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 82'inci yıl dönümünde minnet, rahmet ve saygıyla andıklarını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletine duyduğu sonsuz güvenle çıktığı zorlu yolda elde ettiği zaferler ve kurucusu olduğu Cumhuriyet ile tüm dünyanın takdirini kazandığını ifade eden Tavlı, mesajında şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliği, mücadelesi aziz milletimizin bekasını temin etmenin yanı sıra dünyanın mazlum milletlerine de ilham kaynağı olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mücadeleci ve kurucu vasıflarını gençlerimize ve çocuklarımıza iyi anlatmalı, onun "en büyük eserim" dediği ve bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak ve daha ileriye taşımak için üzerimize düşen sorumlulukları hep birlikte yerine getirmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, kahraman silah arkadaşlarını, canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."