10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası - Son Dakika

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla Ferizli ve Söğütlü ilçelerinde tören düzenlendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 82'nci yılı dolayısıyla Ferizli Kaymakamlık bahçesinde düzenlenen törende Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü ve Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu Atatürk Anıtına çelenk koydu.

Daire müdürleri ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinin katıldığı programda, sirenin ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Söğütlü İlçe Kaymakamlığındaki törene, Kaymakam Vekili Murat Karasu, Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, daire müdürleri ile sivil toplum örgütleri temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.