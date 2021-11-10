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SPOR 10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu Ankara'da yapıldı - Son Dakika

SPOR 10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu Ankara'da yapıldı

10.11.2021 13:07
SPOR 10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu Ankara'da yapıldı

10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu Ankara'da yapıldıVIDEO YOKNesrin AYDIN YALDIZ-Ercan ATA/ANKARA,(DHA)- Türkiye Atletizm Federasyonu'nun (TAF) düzenlendiği 10 Kasım Atatürk'ü Anma Kros Koşusu'nda 50 ilden 715 sporcu yarıştı.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu Ankara'da yapıldı

VIDEO YOK

Nesrin AYDIN YALDIZ-Ercan ATA/ANKARA,(DHA)- Türkiye Atletizm Federasyonu'nun (TAF) düzenlendiği 10 Kasım Atatürk'ü Anma Kros Koşusu'nda 50 ilden 715 sporcu yarıştı.

Her yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıldönümünde gerçekleştirilen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Kros Yarışmaları, bu yıl yoğun bir katılımla yapıldı. Ankara Eryaman'daki kros parkurunda gerçekleştirilen yarışmalara 50 ilden toplam 715 atlet katıldı. Küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde yapılan müsabakalarda atletler Atatürk'ün anısı için ter döktü.

Yarışlar öncesinde saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Organizasyonda "küçük kızlar 1500 metre", "yıldız kızlar 2000 metre", "genç kadınlar 3000 metre, "küçük erkekler 1500 metre", "yıldız erkekler 3000 metre" ve "genç erkekler 4000 metre" kategorilerinde yarışlar yapıldı.

TAF Başkanı Fatih Çintimar, geniş katılımlı bir yarış olduğunu belirterek, "Bu zamana kadarki katılımların çok üzerinde bir katılımla 715 sporcu her ilden bugün Ankara'da gerçekleştiriyoruz. Öncelikle ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, bütün silah arkadaşlarını ve ebediyete göç etmiş bütün devlet büyüklerimizi rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Anma koşusu olarak gerçekleştirdiğimiz bu koşuya 50 ilimizden katılım var. Bu hem katılım anlamında çok iyi hem de 50 ilin pandemiden çıkarken Türk atletizmine göstermiş olduğu destek ve katkı önemli. Biz de şu anda bununla ilgili bir çalışmayı hep beraber yapıyoruz. Ben buraya gelen bütün illerimize, antrenörlerimize ve sporcularımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü önemli bir koşu, gençlerimizin Ata'mızı öğrenmesi, bilmesi için bu tip organizasyonların olması gerekiyor. Biz de en güzel şekilde organize edebilmek için çalışıyoruz. Bu çalışmaların tamamında Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bize olan katkı ve destekleri çok önemli. Bundan sonra bu organizasyonlar tüm Türkiye genelinde devam edecek. Ben Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve tüm ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Genç kadınlar kategorisinde birinci olan ENKA Spor Kulübü sporcusu Ayça Fidanoğlu (14) dereceye girdiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Bu anlamlı günde koşmak benim için çok önemliydi. Derece aldığım için de ayrıca mutluyum" ifadelerini kullandı.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar verdi.

6 kategoride ödül kazanan sporcular şu şekilde:

1500 metre Küçük Kızlar: 1. Rojin Taşçı, 2.Cemre Bahar Akdemir, 3. Nisanur Keser

2000 metre Küçük Erkekler: 1. Furkan Polat, 2. Kuzey Alp Göçmen, 3. Ferhad Çelik

3000 metre Yıldız Erkekler: 1. Yiğit Alp Şen, 2.Mervan Demir, 3. Doruk Saldamlı

2000 metre Yıldız Kızlar: 1.Zeynep Özkara, 2.Merve Gezici, 3.Belinay Akbaş

4000 metre Genç Erkekler: 1.Utku Göler, 2.Mevlüt Aras, 3. Caner Can Tunçtan

3000 metre Genç Kadınlar: 1.Ayçe Fidanoğlu, 2. Fatma Altun, 3.Ceyda Melek Pınar

SPOR 10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu Ankara'da yapıldı

Türkiye Atletizm Federasyonu, Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Ankara, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR 10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu Ankara'da yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR 10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu Ankara'da yapıldı - Son Dakika
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