10 Kasım Atatürk'ü Anma Satranç Turnuvası başladı

8 ayrı kategoride toplam 500 sporcunun katılımı ile Ali Sami Yen Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleşen turnuvada 7'den 70'e her yaştan satrançsever mücadele ediyor.



35 dakika + 30 saniye zaman temposu ile oynanacak turnuvanın 6. turu sonunda şampiyonlar belli olacak.



9- 10 Kasım tarihleri boyunca devam edecek organizasyonda dereceye giren sporculara toplam 25.000 TL nakit ödül dağıtılacak.



Galatasaray Satranç Akademisi Başantrenörü Yakup Erturan, bu yıl ikincisi düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Satranç Turnuvası ile ilgili Galatasaray Televizyonu'ndan Alican Baykın'ın sorularını yanıtladı.



Yakup Erturan'ın açıklamaları şu şekilde:



"Turnuvamız 6 tur üzerinden oynanıyor, 8 kategori var. A, B, C kategorilerini genel kategori olarak ifade edebiliriz. 7,8,9,10 ve 11-12 yaş kategorileri var. A, B, C kategorilerinde her yaş birbiriyle oynayabiliyor. 7 yaşındaki bir çocuk 40 yaşındaki sporcuyla maç yapabiliyor. Turnuvayı ilk olarak geçen sene yapmıştık. Bu sene de HDI Sigorta ana sponsorluğunda gerçekleştiriyoruz. Bu etkinliği önümüzdeki senelerde de yapmak istiyoruz. Bu turnuvayı gelenekselleştirmek istiyoruz. Sporcularınızın geri dönüşleri çok iyi, çok fazla bir talep var. Bu talepler de bizi motive ediyor. Bu doğrultuda daha bir şevkle yapmaya çalışıyoruz. Satranç branşında lisanslı sporcular olarak amatör sporlarda birinci sırada. Satrancın diğer sporlardan farkı profesyonel hayatınıza istediğiniz yaşta devam edebilmeniz. Sporculuk hayatı 35-40 yaşlarında biter ama satranç sporunda öyle değil. Lisansınızı çıkarıp turnuvalarda mücadele edebiliyorsunuz. Yaş sınırı satranç sporunda yok. O yüzden lisanslı sporcu sayımız fazla. Bunun için çok büyük bir tesise gerek yok. Satranç tahtası bizim tesisimiz. Kolay bir şekilde her yere kurulup oynanabilen bir oyun. Biz de satranca olan ilginin artmasından gayet memnunuz."