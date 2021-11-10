"10 Kasım Atatürk'ü Anma Sergisi" İstanbullularla buluştu - Son Dakika

Ünalan ve Yenikapı istasyonlarında 10 Kasım'a özel videowall uygulaması yapan Metro İstanbul ayrıca, M2 Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonunda da "10 Kasım Atatürk'ü Anma Sergisi"ni İstanbulluların beğenisine sunuyor.

Sanatçı Halime Türkyılmaz'ın hazırladığı 0-0,7 mikron aralığında öğütülmüş taşların sabitlenmesi ile oluşturulan 17 özel resmin yer aldığı sergi, 30 Kasım'a kadar Taksim metro istasyonunda görülebilecek.

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