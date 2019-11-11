Son Dakika Haberleri: 10 Kasım'da bir ilk, "Bizim Dilimizle Atatürk" büyük ilgi gördü
Son Dakika Güncel 10 Kasım'da bir ilk, 'Bizim Dilimizle Atatürk' büyük ilgi gördü

10 Kasım'da bir ilk, "Bizim Dilimizle Atatürk" büyük ilgi gördü

7 saat önce

Zonguldak'ta 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde özel gereksinimli öğrenciler tarafından hazırlanan "Bizim Dilimizle Atatürk" sunumu ayakta alkışlandı.

10 Kasım'da bir ilk,

Zonguldak'ta 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde özel gereksinimli öğrenciler tarafından hazırlanan "Bizim Dilimizle Atatürk" sunumu ayakta alkışlandı.


Zonguldak'ta Valilik programı dahilinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma sunumu özel gereksinimli öğrenciler tarafından gerçekleştirildi. Bu özel çocukların belkenilenin üzerindeki gayretleri izleyenlerin beğenisini kazandı. Ata'ya duydukları özlemi 'kum etkinliği, özlü sözler, Bandırma Vapuru, Ata'nın sevdiği türküler ve şiirlerle' dolu dolu yansıttılar.


Bazı sahnelerde izleyinciler gözyaşlarını tutamadı. Özel Eğitim Uygulama Okulu 3. Kademe'nin Ata'nın ölümünün 81. yıldönümü dolayısıyla hazırladığı programa Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, Garnizon Komutanı Ayhan Kafalı, Belediye Başkanı Ömer selim Alan, çok sayıda protokol mensubu, öğrenci, öğretmen ve veliler katıldı. Programın sonundaki ödül töreninin ardından Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Kapıcı, okul müdürü Kenan Aydın, öğretmen ve öğrencilerini tebrik etti. - ZONGULDAK

Mustafa Kemal Atatürk, Zonguldak, 10 Kasım, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 05:04 Kaynak: İHA
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