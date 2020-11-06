10 Kasım'da bu yıl sarı ikaz sireni çalınacak - Son Dakika

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 10 Kasım'da siren çalınacağı hatırlatılıp, bu yıl sarı ikaz düz siren sesi verilecek.

Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mustafa Türker yaptığı yazılı açıklamada, "Büyük Önder Atatürk'ün ölümünün 82. yıldönümü olması münasebetiyle her yıl olduğu gibi bu yıl da 10 Kasım 2020 Salı günü saat 09.05'te ilimiz merkezinde ve ilçelerimizde bulunan sirenler 2 dakika süre ile Sarı İkaz (Düz Siren Sesi) şeklinde çaldırılacaktır" dedi. - MALATYA