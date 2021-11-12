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GAZİANTEP - 10 Kasım'da yerdeki Türk bayrağını kaldıran Bahar Kılıç - Son Dakika

GAZİANTEP - 10 Kasım'da yerdeki Türk bayrağını kaldıran Bahar Kılıç

12.11.2021 10:05

Gaziantep'te sokakta oynarken yere düşen Türk bayrağını öptüğü sırada güvenlik kamerasınca kaydedilen 5 yaşındaki Bahar Kılıç, "Bayrağı alınca ceketimin içine koydum düşmesin diye. Çünkü onun üzerinde şehitlerimizin kanı var. Bayrak yere düşmez." dedi.

Gaziantep'te sokakta oynarken yere düşen Türk bayrağını öptüğü sırada güvenlik kamerasınca kaydedilen 5 yaşındaki Bahar Kılıç, "Bayrağı alınca ceketimin içine koydum düşmesin diye. Çünkü onun üzerinde şehitlerimizin kanı var. Bayrak yere düşmez." dedi.

Şahinbey ilçesindeki Yeditepe Mahallesi'nde yaşadığı apartmanın önünde 10 Kasım tarihinde oynarken yere düştüğünü gördüğü Türk bayrağını buradan alarak öptükten sonra katlayıp yanına alan Bahar Kılıç'ın görüntüleri sosyal medyada yer aldı.

Gaziantep Valisi Davut Gül de güvenlik kamerası kayıtlarını görünce Bahar Kılıç ile annesi Mehtap, babası İbrahim Halil, ağabeyi Muhammet Efe Kılıç (14) ve ablası Ecrin Gül'ü (10), makamında kabul etti.

Vali Gül tarafından alnından öpülerek karşılanan küçük Bahar, bahçede oyun oynarken yere bir şeyin düştüğünü fark ettiğini, ne olduğuna bakmaya gittiğinde de bayrağı gördüğünü ve öpüp ceketinin içine koyduğunu söyledi.

Türk bayrağını sevdiğini anlatan küçük kız, "Bayrağı alınca ceketimin içine koydum düşmesin diye. Çünkü onun üzerinde şehitlerimizin kanı var. Bayrak yere düşmez. Onu alınca annemin yanına götürdüm. Sonra da oyunuma devam ettim." diye konuştu.

Bahar Kılıç, bayrağa böyle davranması gerektiğini anne ve babasından öğrendiğini anlatması üzerine Vali Gül, "Allah sizin gibi çocukların sayısını artırsın. Allah böyle anne babalarımızdan da razı olsun. Çocuklar bizim geleceğimiz. Böyle şeyleri görünce mutlu olduk. Çocuk nasıl yetiştirilirse öyle devam eder. Sizler de güzel yetiştirmişsiniz." diye konuştu.

Vali Gül, ziyarette Bahar Kılıç'a Türk bayrağı tablosu hediye etti.

GAZİANTEP - 10 Kasım'da yerdeki Türk bayrağını kaldıran Bahar Kılıç
GAZİANTEP - 10 Kasım'da yerdeki Türk bayrağını kaldıran Bahar Kılıç
GAZİANTEP - 10 Kasım'da yerdeki Türk bayrağını kaldıran Bahar Kılıç
GAZİANTEP - 10 Kasım'da yerdeki Türk bayrağını kaldıran Bahar Kılıç
GAZİANTEP - 10 Kasım'da yerdeki Türk bayrağını kaldıran Bahar Kılıç
GAZİANTEP - 10 Kasım'da yerdeki Türk bayrağını kaldıran Bahar Kılıç
GAZİANTEP - 10 Kasım'da yerdeki Türk bayrağını kaldıran Bahar Kılıç
GAZİANTEP - 10 Kasım'da yerdeki Türk bayrağını kaldıran Bahar Kılıç
GAZİANTEP - 10 Kasım'da yerdeki Türk bayrağını kaldıran Bahar Kılıç

Gaziantep, Şahinbey, 10 Kasım, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - 10 Kasım'da yerdeki Türk bayrağını kaldıran Bahar Kılıç - Son Dakika


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SON DAKİKA: GAZİANTEP - 10 Kasım'da yerdeki Türk bayrağını kaldıran Bahar Kılıç - Son Dakika
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