Üye Girişi
110 Kasım matemi gazetelerin tarihi manşetlerinde - Son Dakika

110 Kasım matemi gazetelerin tarihi manşetlerinde

09.11.2021 11:03

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de ebediyete intikalini, gazeteler yıldırım baskılarla halka duyurdu, büyük acı, duygu yüklü sözlerle manşetlerine taşındı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de ebediyete intikalini, gazeteler yıldırım baskılarla halka duyurdu, büyük acı, duygu yüklü sözlerle manşetlerine taşındı.

Atatürk'ün 10 Kasım sabahı saat 9'u 5 geçe vefatını Anadolu Ajansı (AA) "Müdavi ve müşavir tabiplerinin neşredilen son raporu Atatürk'ün dünyaya gözlerini kapadığını bildirmektedir" ifadeleriyle haberleştirdi.

Bu haberin ardından Türk basını en hüzünlü manşetlerini o gün attı. Ulusal gazeteler yıldırım (ikinci) baskılarıyla Ata'nın vefat haberini okurlarına duyurdu.

Atatürk'ün ebediyete intikalini, Ulus Gazetesi, "Kurtarıcını ve En Büyük Evladını Kaybettin. Türk Milleti, Sen Sağol", Tan Gazetesi, "Babamızı Kaybettik", Cumhuriyet Gazetesi, "Atatürkümüzü Kaybettik", Kurun Gazetesi: "Atatürk Öldü. Türk Milleti Sen Sağol", Son Posta Gazetesi: "Türk Milleti Ulu Şefini, İnsanlık Büyük Evladını Kaybetti" manşetleriyle haberleştirdi.

Atatürk sevgisiyle başlayan koleksiyon sergiye dönüştü

Büyük matemin yer aldığı tarihi gazeteleri yurdun dört bir yanından toplayan Gürkan Gürbüz, 10 Kasım tarihli gazetelerden oluşan koleksiyonunu "Tarihin Matem Sayfaları" adıyla sergiliyor.

AA muhabirinin görüştüğü Gürbüz, 10 Kasım tarihli gazeteleri toplama merakının Atatürk sevgisinden dolayı başladığını söyledi.

Atatürk'ün vefatından naaşının 1953'te Anıtkabir'e nakline kadar olan süreçteki 10 Kasım tarihli tüm gazeteleri topladığını belirten Gürbüz, şöyle konuştu:

"Atatürk'ün fotoğraflarını çocukken ders kitaplarının kapaklarında görüyordum. Onlara hayranlıkla uzun uzun bakıyordum. Bir gün elime geçen eski 10 Kasım tarihli gazeteden etkilenerek, kendimi 10 Kasım gazeteleriyle sınırlamak kaydıyla bu koleksiyona başladım. Süreç içerisinde önce ulusal sonra yerel düzeyde çıkan gazeteleri topladım. Daha sonra Atatürk'ün vefatının ardından düzenlenen törenlerin fotoğraflarını biriktirmeye başladım."

10 Kasım tarihli gazete koleksiyonunun çocuklarına bırakacağı en büyük miras olduğunu ifade eden Gürbüz, "Bu anlamlı koleksiyonu bugün biz sergiliyoruz. Bizden sonra bu sergiyi evlatlarımız açsın istiyorum." dedi.

110 Kasım matemi gazetelerin tarihi manşetlerinde
110 Kasım matemi gazetelerin tarihi manşetlerinde
110 Kasım matemi gazetelerin tarihi manşetlerinde
110 Kasım matemi gazetelerin tarihi manşetlerinde
110 Kasım matemi gazetelerin tarihi manşetlerinde
110 Kasım matemi gazetelerin tarihi manşetlerinde
110 Kasım matemi gazetelerin tarihi manşetlerinde
110 Kasım matemi gazetelerin tarihi manşetlerinde
110 Kasım matemi gazetelerin tarihi manşetlerinde

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti, 10 Kasım, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 110 Kasım matemi gazetelerin tarihi manşetlerinde - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Devlet Bahçeli: Şehidimizin bacısına küfür etmek soysuzluktur, şerefsizliktir 11:25 Son Dakika! Devlet Bahçeli: Şehidimizin bacısına küfür etmek soysuzluktur, şerefsizliktir Milli futbolcumuz Hakan'a ve eşine büyük terbiyesizlik! Tepkinin dozu kaçtı 11:22 Milli futbolcumuz Hakan'a ve eşine büyük terbiyesizlik! Tepkinin dozu kaçtı Akşener'den kürsüde içinde 11:13 Akşener'den kürsüde içinde "Yavşak" geçen sert sözler geldi
Son Dakika! Altının gram fiyatı 569 lira seviyesinden alıcı buluyor 11:09 Son Dakika! Altının gram fiyatı 569 lira seviyesinden alıcı buluyor E-ticaret uygulamasına üye oldu, 11:02 E-ticaret uygulamasına üye oldu, "Satış yaptıkça komisyon alacaksınız" vaadine kanıp 75 bin lira dolandırıldı Son Dakika: ByLock'un lisans sahibi David Keynes yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı 10:57 Son Dakika: ByLock'un lisans sahibi David Keynes yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı
Edirne merkezli 10:13 Edirne merkezli "ikiz plaka" yöntemiyle kaçakçılık yapanlara yönelik operasyon! Bir anda hamle yapan yılan, adamın atardamarını kopardı 09:39 Bir anda hamle yapan yılan, adamın atardamarını kopardı

Son Dakika Haberleri
11:33 Son dakika magazin haberleri! En güncel magazin olayları / 09.11.2021
11:25 Son Dakika! Devlet Bahçeli: Şehidimizin bacısına küfür etmek soysuzluktur, şerefsizliktir
11:22 GSB burs ile kredi başvuruları uzadı
11:13 Akşener'den kürsüde içinde "Yavşak" geçen sert sözler geldi
11:09 Kamyon kamyonete çarptı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
11:08 Son Dakika! Altının gram fiyatı 569 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:07 Çatı katını temizleye çıktı, bulduğu paha biçilemez esere müze el koydu
10:59 Takım arkadaşını tekme tokat dövdü
10:56 Son Dakika: ByLock'un lisans sahibi David Keynes yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı
10:41 Son Dakika! Güne yükselişe başlayan dolar 9,72'den işlem görüyor
Son dakika magazin haberleri! En güncel magazin olayları / 09.11.2021 Son dakika magazin haberleri! En güncel magazin olayları / 09.11.2021         
11:34
GSB burs ile kredi başvuruları uzadı GSB burs ile kredi başvuruları uzadı         
11:23
İsmail Türüt'ün yeğeni hayatını kaybetti İsmail Türüt'ün yeğeni hayatını kaybetti         
11:18
Kamyon kamyonete çarptı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Kamyon kamyonete çarptı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı         
11:10
Çatı katını temizleye çıktı, bulduğu paha biçilemez esere müze el koydu Çatı katını temizleye çıktı, bulduğu paha biçilemez esere müze el koydu         
11:08
Takım arkadaşını tekme tokat dövdü Takım arkadaşını tekme tokat dövdü         
11:00
Son Dakika! Benzine 30 kuruş indirim geliyor Son Dakika! Benzine 30 kuruş indirim geliyor         
10:26
Son Dakika! Meral Akşener'den grup toplantısında Lütfü Türkkan yorumu: Bir hata yaptı, elbette bunu mazur görecek değiliz Son Dakika! Meral Akşener'den grup toplantısında Lütfü Türkkan yorumu: Bir hata yaptı, elbette bunu mazur görecek değiliz         
10:09
1907 Fenerbahçe Espor kulübü Burst League x 2K IES Ligi şampiyonu oldu 1907 Fenerbahçe Espor kulübü Burst League x 2K IES Ligi şampiyonu oldu         
09:36
Belediye Meclisinde Belediye Meclisinde "Lütfü Türkkan" tartışması!         
09:03
Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor         
08:00
Cumhur İttifakı yüzde 50'yi geçiyor mu? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçları Cumhur İttifakı yüzde 50'yi geçiyor mu? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçları         
07:17
TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar         
21:59
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu         
18:18
Ünlü televizyon yıldızının sır dolu gecesi! Uyandığında yatağında iki erkek ve vücudunda morluklar vardı Ünlü televizyon yıldızının sır dolu gecesi! Uyandığında yatağında iki erkek ve vücudunda morluklar vardı         
17:20
Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar         
16:01
Kiraladığı evdeki gizli kapağı kaldıran genç, zindanla karşılaştı Kiraladığı evdeki gizli kapağı kaldıran genç, zindanla karşılaştı         
15:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2021 11:41:13. #1.12#
SON DAKİKA: 110 Kasım matemi gazetelerin tarihi manşetlerinde - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement