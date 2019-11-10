10 Kasım Pazar DHA Spor Gündemi

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan: Galatasaray'da en kronik problem salon

"Uzun konusunda daha şanslıydık, kısa oyuncular için aynısını söyleyemeyeceğim"

"Arapovic'in sakatlığından sonra tek oyuncu bütçesiyle iki oyuncu almak zorunda kaldık"

"Westermann, Fenerbahçe ile anlaşmasa, biz Perez ile imzalayacaktık"

"Büyük bir camianın ikinciliği kabul etmesi mümkün değil"

"Fenerbahçe maçı benim için çoktan bitti, bazı arkadaşlar hala o maçın etkisinde"

"Şu an gündemimizde transfer yok"

"Günü geldiğinde Harrison yüksek rakamlara çıkarsa, buradan gidecek ve yerine birini bulacağız"

"Bu çocuklara krediyi vermek lazım"

SÜPER LİG

14.00 Göztepe - BtcTurk Yeni Malatyaspor

16.30 Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor

19.00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü

19.00 Beşiktaş - Yukatel Denizlispor

TFF 1'İNCİ LİG

14.00 Keçiörengücü - Adanaspor

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor - Hatayspor

TFF 2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİG

İki ligde de 12'nci hafta maçları tamamlanacak.

BASKETBOL

ING Basketbol Süper Ligi

13.00 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-TOFAŞ

15.15 Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Sompo Sigorta

17.30 Gaziantep Basketbol - Anadolu Efes

VOLEYBOL

AXA Sigorta Efeler Ligi

17.00 Arkas Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>- Galatasaray HDI Sigorta

GOLF

Antalya 'da düzenlenen Turkish Airlines Open 2019 Uluslararası Golf Turnuvası ödül töreniyle sona erecek.

MOTOKROS

Afyonkarahisar'ın ev sahipliği yaptığı Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4'üncü ayak yarışları, " 10 Kasım Atatürk'ü Anma Yarışı" kapsamında sona erecek.

AVRUPA LİGLERİ

16.30 LASK - Admira (Sinan Bakış)

16.30 Austria Wien - Mattersburg ( Tarkan Serbest)

17.00 Wolverhampton - Aston Villa (Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)

17.00 Zlaté Moravce - Slovan Bratislava (Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)

17.00 Rennes - Amiens SC (Metehan Güçlü)

18.45 Feyenoord - RKC Waalwijk (Orkun Kökçü)

19.00 Wolfsberger AC - Salzburg (Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)

20.30 Getafe - Osasuna (Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)

22.00 AZ Alkmaar - Emmen ( Ferhat Görgülü

23.00 Vitória Guimaraes - Sporting Braga (Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)