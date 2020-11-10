10 Kasım resim, şiir, kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi - Son Dakika

10 Kasım resim, şiir, kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi

10.11.2020 13:05
10 Kasım resim, şiir, kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi, System.String[]

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 82. yılı münasebetiyle Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen anma treninin ardından Vali Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu ve İl Protokol üyeleri ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürlüğü...

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 82. yılı münasebetiyle Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen anma treninin ardından Vali Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu ve İl Protokol üyeleri ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesiyle AKM'de düzenlenen anma programına katıldı.

Atatürk'ün vefatının 82. yılı münasebetiyle yapılan anma töreni sabah Cumhuriyet Meydanında başladı. Törene Vali Ersin Yazıcı'nın yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu, Garnizon Komutanı Piyade Albay Erdal Köse, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, il protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Koronavirüs tedbirlerinin ön planda olduğu anma töreni, Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı. Antalya Valiliği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi çelenklerinin sunulmasının ardından saat 09.05'te iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Siren sesinin yükseldiği alanda vatandaşlar duygulu anlar yaşadı. Tören bayrağın yarıya indirilmesi ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

AKM'de anma programı

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törenin ardından Vali Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu ve İl Protokol üyeleri ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesiyle AKM'de düzenlenen anma programına katıldı.

Programda Mustafa Ayten Aydın Anadolu Lisesi'nin hazırlamış olduğu tiyatro oyununu büyük beğeni ile izleyen Vali Ersin Yazıcı, 10 Kasım münasebetiyle ilkokul ortaokul ve liseler arasında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında birinci olan öğrencilere hediyelerini takdim etti.

Programın ardından yarışmada dereceye giren resimler, şiirler, kompozisyonlar ve Atatürk fotoğraflarının olduğu sergiyi gezen Vali Ersin Yazıcı, öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - ANTALYA

10 Kasım resim, şiir, kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi
10 Kasım resim, şiir, kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi
10 Kasım resim, şiir, kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi
10 Kasım resim, şiir, kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi
10 Kasım resim, şiir, kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk, Ersin Yazıcı, Cumhuriyet, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 10 Kasım resim, şiir, kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi - Son Dakika


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