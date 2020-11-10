10 Kasım Salı DHA Spor Gündemi

TÜRKİYE-HIRVATİSTAN MAÇINA DOĞRU

14.00 Şenol Güneş ve bir futbolcu basın toplantısı yapacak.

18.30 Ay-yıldızlılar, Hırvatistan maçı hazırlıklarını tamamlayacak.17.30 Hırvatistan Milli Takım Teknik Direktörü Zlatko Dalic ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.18.00 Konuk ekip karşılaşma öncesi son idmanını yapacak.GALATASARAY11.30 Sarı-kırmızılılarda Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarına devam edilecek.

BEŞİKTAŞ11.30 Siyah-beyazlılar, Medipol Başakşehir karşılaşmasının çalışmalarını sürdürecek.FENERBAHÇESarı-Lacivertli takım milli maç arasında günü izinli geçirecek.TAHKİM KURULU VE PFDK Tahkim Kurulu ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklanacak.

FORMULA 1 HAZIRLIKLARI11.30 Tüm dünyada milyonlarca izleyicisi bulunan, Formula 1 sezonunun 14'üncü yarışı Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020, 9 yıl aradan sonra 13-14-15 Kasım tarihlerinde İntercity İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, organizasyon için yapılan çalışmaların ve hazırlıkların bilgisini Formula 1 aracına binerek basın mensupları ile paylaşacak.BASKETBOL- FIBA Şampiyonlar Ligi20.00 TOFAŞ - ERA Nymburk7Days EuroCup19.00 Bahçeşehir Koleji - BC UNICS KazanVOLEYBOLChallenge Cup

17.00 Türk Hava Yolları - Ok Kastela