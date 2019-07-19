10 katlı apartmanın çatı katında yangın
47 dakika önce
Antalya'da 10 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Antalya Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:32 Kaynak: İHA
'da 10 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Antalya'nın Yıldız Mahallesi Hamidiye
Caddesi üzerinde bulunan 10 katlı apartmanın çatı katında bugün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Apartman sakinlerinin ihbarıyla durum itfaiyeye bildirilirken adrese 5 adet itfaiye aracı da sevk edildi. İtfaiye
erleri su sıkarak alevlere müdahale etti. Ardından itfaiye ekiplerince söndürme çalışması yapıldı. Yangından şans eseri etkilenen kimse olmadı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ANTALYA
İzledikleri televizyonun patlaması sonucu çıkan yangında mahsur kaldılar 4 bilezikle girdiği hayvancılık işinde servetine servet kattı Yaşlı kadınla şoförün tartışması olay oldu! "Psikolojimi bozdun teyze, geç sen kullan" Gübre çukuruna düşen eşekler kepçeyle kurtarıldı