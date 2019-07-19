Son Dakika Haberleri: 10 katlı apartmanın çatı katında yangın
Son Dakika 3. Sayfa Haber

10 katlı apartmanın çatı katında yangın

47 dakika önce

Antalya'da 10 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

10 katlı apartmanın çatı katında yangın, System.String[]
Antalya'da 10 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Antalya'nın Yıldız Mahallesi Hamidiye Caddesi üzerinde bulunan 10 katlı apartmanın çatı katında bugün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Apartman sakinlerinin ihbarıyla durum itfaiyeye bildirilirken adrese 5 adet itfaiye aracı da sevk edildi. İtfaiye erleri su sıkarak alevlere müdahale etti. Ardından itfaiye ekiplerince söndürme çalışması yapıldı. Yangından şans eseri etkilenen kimse olmadı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ANTALYA
Yıldız Mahallesi, İtfaiye, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İzledikleri televizyonun patlaması sonucu çıkan yangında mahsur kaldılar 4 bilezikle girdiği hayvancılık işinde servetine servet kattı Yaşlı kadınla şoförün tartışması olay oldu! "Psikolojimi bozdun teyze, geç sen kullan" Gübre çukuruna düşen eşekler kepçeyle kurtarıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 18:19:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 10 katlı apartmanın çatı katında yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]