Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Altınoluk Mahallesi Seher Bulvar üzerinde bulunan 10 katlı bir apartmanın çatısında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İHA

Kayseri, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 10 katlı apartmanın çatısında çıkan yangını itfaiye söndürdü - Son Dakika

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