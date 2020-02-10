10 katlı binada çıkan yangın vatandaşları sokağa döktü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 10 katlı binada çıkan yangın vatandaşları sokağa döktü - Son Dakika

10 katlı binada çıkan yangın vatandaşları sokağa döktü

6 saat önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 10 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, binada yaşayan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi.

10 katlı binada çıkan yangın vatandaşları sokağa döktü, System.String[]

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 10 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, binada yaşayan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi.


Olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mevlana Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerindeki sitede bulunan 10 katlı bir apartmanın 3. Katındaki evde henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.


Yangın sırasında binada bulunan vatandaşlar ise tahliye edildi. Ekipler tarafından yapılan söndürme ve duman tahliye çalışmalarının ardından vatandaşlar evlerine döndü. Polis ekipleri yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kocaeli, İtfaiye, Körfez, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:38 Kaynak: İHA
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