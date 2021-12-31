BODRUMDA ÇIKAN YANGINDA 3 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika

KÜTAHYA'da 10 katlı binanın bodrum dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında yoğun dumandan etkilenen 1'i bebek 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Fuatpaşa Mahallesi Beykent Sokak'ta bulunan 10 katlı binanın bodrum dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederken, yoğun duman nedeniyle Rümeysa Çıracı (3) ile binanın 2'nci katında mahsur kalan astım hastası Aslınur Çıracı (8) ile Ayten Ötün'ü (71) itfaiye ekipleri merdivenli aracıyla kurtardı. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor