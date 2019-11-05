Son Dakika Haberleri: 10 katlı binanın terasından atlayan kadın öldü, eşi sinir krizi geçirdi
Son Dakika Güncel 10 katlı binanın terasından atlayan kadın öldü, eşi sinir krizi geçirdi

10 katlı binanın terasından atlayan kadın öldü, eşi sinir krizi geçirdi

6 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ta psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ayşe K. (65), evinin bulunduğu 10 katlı binanın terasından atlayarak, intihar etti.

10 katlı binanın terasından atlayan kadın öldü, eşi sinir krizi geçirdi, System.String[]

KAHRAMANMARAŞ'ta psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ayşe K. (65), evinin bulunduğu 10 katlı binanın terasından atlayarak, intihar etti. Eşinin cansız bedenini gören Mehmet K. (75), sinir kiriz geçirip, ağladı.

İntihar olayı öğle saatlerinde Dulkadiroğlu ilçesinin Doğukent Mahallesi'nde yaşandı. 5 çocuk annesi Ayşe K., evinin bulunduğu 10 katlı binanın terasından atlayarak, intihar etti.  Ayşe K., olay yerinde hayatını kaybetti. Eşinin cansız bedenini gören Mehmet K. sinir krizi geçirerek,  "Ben öleyim onun yerine" diye feryat etti. Gözyaşlarına boğulan Mehmet K.'yi yakınları teskin etmeye çalıştı.  Ayşe K.'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Mehmet K, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:23 Kaynak: DHA
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