Son Dakika Haberleri: 10 katlı binanın terasından atlayan kadın öldü, eşi sinir krizi geçirdi
Son Dakika Güncel 10 katlı binanın terasından atlayan kadın öldü, eşi sinir krizi geçirdi

10 katlı binanın terasından atlayan kadın öldü, eşi sinir krizi geçirdi

6 saat önce

10 katlı binanın terasından atlayan kadın öldü, eşi sinir krizi geçirdiKahramanmaraş'ta psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ayşe K. (65), evinin bulunduğu 10 katlı binanın terasından atlayarak, intihar etti.

10 katlı binanın terasından atlayan kadın öldü, eşi sinir krizi geçirdi

Kahramanmaraş'ta psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ayşe K. (65), evinin bulunduğu 10 katlı binanın terasından atlayarak, intihar etti. Eşinin cansız bedenini gören Mehmet K. (75), sinir kiriz geçirip, ağladı.

İntihar olayı öğle saatlerinde Dulkadiroğlu ilçesinin Doğukent Mahallesi'nde yaşandı. 5 çocuk annesi Ayşe K., evinin bulunduğu 10 katlı binanın terasından atlayarak, intihar etti. Ayşe K., olay yerinde hayatını kaybetti. Eşinin cansız bedenini gören Mehmet K. sinir krizi geçirerek, Ben öleyim onun yerine diye feryat etti. Gözyaşlarına boğulan Mehmet K.'yi yakınları teskin etmeye çalıştı.

Ayşe K.'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

10 katlı binanın terasından atlayan kadın öldü, eşi sinir krizi geçirdi

Mehmet K, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 04:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çikolata fabrikasında feci ölüm! Makinenin bıçakları arasına sıkıştı
13'üncü kattaki intihar girişimini görüntülemeye çalıştılar Acı haberler peş peşe geldi! Erken doğan bebeğinin ölüm haberine kalbi dayanamadı Sağlık raporu almak için gittiği hastanede robotla ameliyat oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 22:48:42. #7.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 10 katlı binanın terasından atlayan kadın öldü, eşi sinir krizi geçirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]