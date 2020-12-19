10 katlı inşaatın çatı katında mahsur kalan köpek kurtarıldı - Son Dakika

10 katlı inşaatın çatı katında mahsur kalan köpek kurtarıldı

19.12.2020 14:31
10 katlı inşaatın çatı katında mahsur kalan köpek kurtarıldı, System.String[]

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde inşaat halindeki 10 katlı binanın çatı katında 3 gün boyunca mahsur kalan köpek, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde inşaat halindeki 10 katlı binanın çatı katında 3 gün boyunca mahsur kalan köpek, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ermenek ilçesi Seyran Mahallesi'nde bulunan inşaat halindeki 10 katlı binanın çatı katından, gelen köpek sesini duyanlar, belediyeye ihbarda bulundu. Ermenek Belediyesi ekipleri, binanın çatı katında mahsur kaldığı belirlenen köpeği kurtardı.Koruma altına alınan köpeğin 3 gün önce binanın çatısına çıkıp, merdivenlerden korktuğu için inemediği tahmin ediliyor.


10 katlı inşaatın çatı katında mahsur kalan köpek kurtarıldı
10 katlı inşaatın çatı katında mahsur kalan köpek kurtarıldı

Ermenek, İnşaat, Köpek, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 10 katlı inşaatın çatı katında mahsur kalan köpek kurtarıldı - Son Dakika


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