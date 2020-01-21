10 kilo 158 gram eroin ele geçirildi- BOLU - Son Dakika
Son Dakika Güncel 10 kilo 158 gram eroin ele geçirildi- BOLU - Son Dakika

10 kilo 158 gram eroin ele geçirildi- BOLU

6 saat önce

Bolu'da araçlarında 10 kilo 158 gram eroin ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı.

Bolu'da araçlarında 10 kilo 158 gram eroin ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Anadolu Otoyolu'nda uygulama sırasında bir otomobili durdurdu.

Araçta narkotik köpeğinin desteğiyle yapılan aramada, bagaj kısmına gizlenmiş 20 paket içinde 10 kilo 158 gram eroin bulundu.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan araç sürücüsü Ş.D. (25) ile üniversite öğrencisi kadın A.A. (24) emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlaması ile Bolu Adliyesine sevk edildi.

10 kilo 158 gram eroin ele geçirildi- BOLU

Anadolu Otoyolu, Narkotik, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:42 Kaynak: AA
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