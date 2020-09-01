10 kilo 225 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesi Eminpaşa Mahallesi'nde devriye sırasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Van 'da bir otomobilde 10 kilo 225 gram uyuşturucu ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında en çok atanan branş, sınıf öğretmeni ve din kültürü öğretmenliği oldu