10 kilometre kovalanan otomobilden 3 milyon TL değerinde uyuşturucu çıktı (3) - Son Dakika

10 kilometre kovalanan otomobilden 3 milyon TL değerinde uyuşturucu çıktı (3)
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIBursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube polis ekipleri, İstanbul'dan aldıkları uyuşturucu maddeyi kente sokmaya çalışırken gözaltına alınan 3 şüpheliyi, emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube polis ekipleri, İstanbul'dan aldıkları uyuşturucu maddeyi kente sokmaya çalışırken gözaltına alınan 3 şüpheliyi, emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Muammer İRTEM/BURSA,
Haber Yayın Tarihi: 14.06.2020 06:17 Kaynak: DHA
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