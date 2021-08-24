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10 kilometre yürüyerek balon satışı yapan adam, ayda 6 bin TL kazanıyor - Son Dakika

10 kilometre yürüyerek balon satışı yapan adam, ayda 6 bin TL kazanıyor

24.08.2021 13:44
10 kilometre yürüyerek balon satışı yapan adam, ayda 6 bin TL kazanıyor, System.String[]

Eskişehir'de her gün 10 kilometre yol yürüyerek birbirinden renkli balonları satan Hamit Bilge, aylık ortalama 6 bin lira kazanç sağlıyor. Bilge, satış miktarına göre günlük 250 lira kazandığını dile getirdi.

Özellikle çocukların ilgisini çeken ve içeresindeki helyum gazı nedeniyle uçan balonların satışı yaz aylarında artıyor. Genellikle seyyar satıcılar tarafından satılan farklı şekil ve renklerdeki balonlar satıcılarına günlük 200 ile 250 lira kazandırıyor. Bu da aylık ortalama 6 bin lira kazanç demek.

Günde 10 kilometre yürüyerek 6 bin lira kazanıyor

GÜNLÜK 250 LİRAYA KADAR KAZANÇ SAĞLIYOR

Eskişehir'de yaşayan Hamit Bilge de balon satarak geçimini sağlıyor. Çocukların ilgi duyduğu içi helyum gazı dolu balonlarla günlük 10 kilometre yürüyen Bilge, satışları iyi giderse günlük 250 lira kazanıyor. Özellikle yaz aylarında işleri yoğunlaşan Bilge'nin aylık kazancı da buna göre artıyor.

Günde 10 kilometre yürüyerek 6 bin lira kazanıyor

"AĞUSTOS AYINDA İŞİM ZORLAŞIYOR"

Yaptığı iş hakkında konuşan Hamit Bilge, balonlara gözü gibi baktığını, özellikle ağaç dalı ve elektrik tellerinin balonlarına zarar verdiğini belirtti. Günlük en az 10 kilometre yol yürüdüğünün altını çizen Hamit Bilge, "3 yıldır balonculuk yapıyorum. Ağustos ayında işim zorlaşıyor sıcaklardan dolayı. Günde en az 10 kilometre yürüyorum. Dolaşırken balonların özellikle tellere takılmamasına gayret gösteriyorum, onun dışında ağaç dalları da balonlara zarar veriyor. Bunun karşılığında, günlük 200-250 lira kazanıyorum" dedi.

Günde 10 kilometre yürüyerek 6 bin lira kazanıyor
10 kilometre yürüyerek balon satışı yapan adam, ayda 6 bin TL kazanıyor
10 kilometre yürüyerek balon satışı yapan adam, ayda 6 bin TL kazanıyor
10 kilometre yürüyerek balon satışı yapan adam, ayda 6 bin TL kazanıyor
10 kilometre yürüyerek balon satışı yapan adam, ayda 6 bin TL kazanıyor

Eskişehir, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 10 kilometre yürüyerek balon satışı yapan adam, ayda 6 bin TL kazanıyor - Son Dakika Ekonomi


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