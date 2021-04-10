10 kişi kalan Leeds United, deplasmanda Manchester City'yi yendi

İngiltere Premier Lig'de Leeds United, deplasmanda 10 kişi kaldığı maçta Manchester City'yi 2-1 yenmeyi başardı.

İngiltere Premier Lig'de Leeds United, deplasmanda 10 kişi kaldığı maçta Manchester City'yi 2-1 yenmeyi başardı. Ligin 31. haftasında, şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, ligde orta sıralarda yer alan Leeds United'ı Etihad Stadı'nda ağırladı. Kontrataklarla etkili olan Leeds United, 42. dakikada Stuart Dallas'ın ağları sarsmasıyla 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sonuçlandı. Konuk ekipte Liam Cooper, 45+1. dakikada rakip takımdan Gabriel Jesus'a yaptığı faulün ardından doğrudan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. İkinci devrede ataklarını sıklaştıran Manchester City, 76. dakikada İspanyol oyuncusu Ferran Torres'in golüyle skoru 1-1'e getirdi. Leeds United'da 90+1. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Dallas, kendisinin ve takımının ikinci golüne imza atıp, konuk ekibin mücadeleden 2-1 galip ayrılmasını sağladı. Manchester City, 74 puanda kalmasına rağmen liderliğini sürdürdü. 45 puanlı Leeds United ise maç fazlasıyla 9. sıraya çıktı.

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