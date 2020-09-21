10 kişiden fazla çalışanı olan işletmeler Pandemi gözlemcisi bulunduracak - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce İl umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Düzce'de Korona virüs ile mücadele kapsamında yeni kararlar aldı. Buna göre daha önce Düzce'de ilk defa kafe ve lokantalarda başlatılan Pandemi Gözlemcisi uygulamasına 10 kişiden fazla çalışanı olan işletmeler de dahil edildi.

Korona virüs ile mücadele kapsamında Türkiye'de ilk defa Düzce'de başlatılan Pandemi Gözlemcisi uygulaması genişletiliyor. Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar gereği işletmelerinde 10 kişiden fazla çalışanı bulunan işletmelerde de pandemi gözlemcisi bulunması zorunlu hale getirildi. Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada, " Restoran, lokanta, kafe, pastane, tatlıcı, börekçi ve içerisinde yeme içme hizmeti sunulan işletmeler (dinlenme tesisi, kitapçı, büfe ve kantinler), diğer işletmelerin restoran ve kafe bölümlerinde, market, süpermarket, AVM, güzellik merkezleri, spor salonları ve spor merkezleri, lunapark ve tematik parklar, halı sahalar, bilardo salonları, konaklama tesisleri, oto pazarlar, park, bahçe, rekreasyon ve mesire alanları, fabrikalar ile 10 kişiden fazla çalışanı bulunan işyerleri ve işletmelerde Sağlık Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu Salgın Yönetim ve Çalışma Rehberi ile İl/İlçe Hıfzıssıhha Kararları doğrultusunda pandemi izleme ve düzenleme görevini yerine getirecek Pandemi İşyeri Gözlemcisinin (Pandemi İzleme ve Düzenleme Görevlisi) işyeri/işletmeler tarafından görevlendirilmesine ve pandemi ile ilgili Sağlık Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu Salgın Yönetim ve Çalışma Rehberi ile İl/İlçe Hıfzıssıhha Kararlarına titizlikle riayet edilmesi kararı alındı. Pandemi İşyeri Gözlemcisinin (Pandemi İzleme ve Düzenleme Görevlisi) işyeri/işletmelerde çalışan diğer personellerden ayırt edilmesi, müşterilerin ve denetim ekiplerinin tanıyabilmesi amacıyla görevli olduğuna dair işyerine uygun tanıtım yeleği giydirilecek. - DÜZCE