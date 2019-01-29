10 Kişinin Grip Salgınından Öldüğü Bulgaristan'da 'Alarm' Verildi

BULGARİSTAN'ı etkisi altına alan ve bugüne kadar 10 kişinin ölümüne neden olan grip salgını giderek artıyor.

BULGARİSTAN'ı etkisi altına alan ve bugüne kadar 10 kişinin ölümüne neden olan grip salgını giderek artıyor. Ülkenin 28 ilinden 23'ünde salgın tehlikesi ilan edilirken; bu kentlerde okullarda eğitime 4 Şubat'a kadar ara verildi.



Bulgaristan'da yaklaşık 10 gündür yaşanan grip salgını şiddetini giderek artırırken; ölümlere de neden oldu. Ülkede grip salgını nedeniyle bugüne kadar biri çocuk 10 kişi yaşamını yitirdi. Etkisini sürdüren salgın nedeniyle ülkenin 28 ilinden 23'ünde 'grip alarmı' verildi.



Alarm verilen ve aralarında başkent Sofya'nın da bulunduğu illerdeki bulunan toplam 1300 okulda eğitimlere 4 Şubat'a kadar ara verildi.



Bulgaristan Sağlık Bakanı Kiril Ananiev, tam ölü sayısının söylenmesinin mümkün olmadığını; ancak daha yeni vakaların da olabileceğini söyledi. Bakan Ananiev, gribin en doruk noktasına bu hafta sonu ve önümüzdeki hafta ulaşılacağı uyarısında bulundu.



Vatandaşların sokaklarda maske ile dolaştığı Bulgaristan'da, hastanelerde doluluk oranı artarken, hasta ziyaretleri de yasaklandı. - Bulgaristan

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