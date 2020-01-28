10 kişinin hayatını kaybettiği Dilek apartmanında enkaz çalışması - Son Dakika

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10 kişinin hayatını kaybettiği Dilek apartmanında enkaz çalışması
16 dakika önce
Elazığ'da meydana gelen depremin ardından Sürsürü Mahallesi'nde 10 kişinin hayatını kaybettiği Dilek apartmanında enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:16 Kaynak: İHA
Elazığ'da meydana gelen depremin ardından Sürsürü Mahallesi'nde 10 kişinin hayatını kaybettiği Dilek apartmanında enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin çalışması havadan drone ile görüntülendi.
Geçtiğimiz Cuma akşamı saat 20.55'te meydana gelen 6.8'lik depremin ardından Elazığ ve Malatya'da 41 kişi hayatını kaybetti. Sürsürü Mahallesi'nde bulunan Dilek apartmanında da 10 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenlerin bulunduğu binada enkaz çalışmaları dün akşam saatlerinde başladı. İş makineleriyle yapılan çalışmalar havadan drone ile görüntülendi. - ELAZIĞ
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