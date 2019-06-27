10 kişinin öldüğü kazayla ilgili sürücü tutuklandı
39 dakika önce
Edirne'nin Meriç ilçesinde 10 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili sürücü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Edirne
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 07:46 Kaynak: İHA
'nin Meriç
ilçesinde 10 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili sürücü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Edirne'nin Meriç ilçesinde salı günü saat 04.45 sıralarında Tayfun Ö. idaresindeki 80 HH 267 plakalı minibüs, jandarmanın 'dur' ihtarına uymayarak ilçede bulunan bir dükkanın duvarına çarparak durabildi. Kaza da 10 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralandı. Aracın sürücüsü Tayfun Ö., hastanede yapılan tedavilerinin ardından Uzunköprü
'de çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Edirne Kapalı Cezaevine sevk edildi.
(Sercan Ülgen/İHA)
Yargıtay'dan emsal karar: Kasa açığı tazminatsız kovulma sebebi
İmamoğlu İstanbullular'dan isteklerini sıraladı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'ye pankartla gelen çifte, nikah sözü verdi
Elektrik fiyatlarına yüzde 14,98 zam geldi