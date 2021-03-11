10 kişinin testinin pozitif çıktığı köy, karantinaya alındı - Son Dakika

Kastamonu'nun Araç ilçesinde 10 kişinin testinin pozitif çıkması üzerine köy, karantinaya alındı.

Araç ilçesine bağlı Çubukludere köyünde yapılan Covid-19 testinde 10 kişinin testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Araç İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği, birden fazla Covid-19 vakasının görüldüğü Araç'ın Çubukludere köyünün 7 gün karantinaya alınmasına karar verdi. Kararın ardından Çubukludere köyünde jandarma ekiplerince güvenlik önlemleri alınırken köyün giriş ve çıkışları tutuldu. - KASTAMONU