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10 kız öğrenciyi taciz iddiası, okul müdürü tutuklandı - Son Dakika

10 kız öğrenciyi taciz iddiası, okul müdürü tutuklandı

15.02.2022 20:12
10 kız öğrenciyi taciz iddiası, okul müdürü tutuklandı

Eskişehir'in Alpu ilçesinde 10 kız öğrenciye yönelik cinsel taciz ve istismarda bulunduğu iddiası ile gözaltına alınan okul müdürü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir'in Alpu ilçesinde 10 kız öğrenciye yönelik cinsel taciz ve istismarda bulunduğu iddiası ile gözaltına alınan okul müdürü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alpu Ortaokulu ve Alpu Ertuğrulgazi İmam Hatip Okulu'nda müdürlük görevini yürüten M. K. hakkında, kız öğrencileri sözlü ve elle taciz ettiğine yönelik iddialar üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

10 ayrı kız öğrenciye yönelik tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli M.K. dün gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Beylikova Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 'çocuğa karşı cinsel taciz' ve 'cinsel istismar' suçlarından tutuklandı.

EMNİYET PERSONELİ SANIĞI BASINDAN KAÇIRDI

Beylikova Adliye kapısı önünde sanığın çıkmasını bekleyen basın mensuplarını gören polis ekipleri M.K.'yi arka kapıdan çıkararak görüntü almasını engelledi. İlçeden ekip aracı ile getirilen zanlı, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine getirildi. Burada korona virüs testi yapılan. ardından sağlık kontrolünden geçirilen M. K. cezaevine gönderildi.

KAYMAKAM UYARIDA BULUNDU

Alpu Kaymakamı Kübra Karaalioğlu, Eskişehir Valiliğine yazdığı dilekçesinde Okul Müdürü M.K.'nin tehlike arz ettiğini belirttiği öğrenildi. Kaymakam Karaalioğlu tarafından yazıldığı öğrenilen dilekçede şu ifadelere yer verildi:

"Alpu Ortaokulu olarak görev yapan M.K. hakkında Rehber Öğretmen F.G.'ye okul içerisinde yapmış olduğu öğrenci görüşmelerinde ortaya çıkan kız öğrencilere uygunsuz davaranışlarda bulunduğu iddiaları sebebiyle açılan soruşturma neticesinde soruşturma süresi boyunca soruşturma seyrini etkilememek adına 5 Ocak 2022 tarihinden görevden uzaklaştırılmıştır. Okul Müdürü olarak görevlendirilen M.K.'nin sicili incelendiğinde 3 Mart 2020 tarihinde uyarma cezası, hizmet dışında devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak davranışlarda bulunmak, aylıktan ceza kesme, kınama cezası cezalarını aldığı ve adı geçen şahsın evli olduğu halde 19 yaşında biriyle kaçtığı hususundan kaynaklı görevden uzaklaştırıldığı görülmektedir. Şahsın uygunsuz davranışları nedeniyle almış olduğu disiplin cezalarına rağmen halen okul müdürü olarak görev yapmaya devam etmekte öğrencilere tehlike arz etmektedir."

(Ali Furkan Çetiner - Şevket Can Çikot/İHA)

10 kız öğrenciyi taciz iddiası, okul müdürü tutuklandı
10 kız öğrenciyi taciz iddiası, okul müdürü tutuklandı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 10 kız öğrenciyi taciz iddiası, okul müdürü tutuklandı - Son Dakika


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