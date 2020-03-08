10 kızları olan Elmas çiftinin tek isteği, çocuklarının okuması - Son Dakika
Son Dakika Güncel 10 kızları olan Elmas çiftinin tek isteği, çocuklarının okuması - Son Dakika

10 kızları olan Elmas çiftinin tek isteği, çocuklarının okuması

6 saat önce

VAN'da 10 kız çocuğu sahibi olan Halime (48) ve Salih Elmas (55) çiftinin tek isteği kızlarının hepsinin okuyup, meslek sahibi olması. Çocuklarının okuması için ellerinden geleni yapan çiftten Halime Elmas, "Bu kadar kız annesi olmak çok güzel bir duygu.

10 kızları olan Elmas çiftinin tek isteği, çocuklarının okuması, System.String[]

VAN'da 10 kız çocuğu sahibi olan Halime (48) ve Salih Elmas (55) çiftinin tek isteği kızlarının hepsinin okuyup, meslek sahibi olması. Çocuklarının okuması için ellerinden geleni yapan çiftten Halime Elmas, "Bu kadar kız annesi olmak çok güzel bir duygu. Bir kızım da kardeşlerini okutmak için çalışıyor. Elimizden geldiği kadar kızlarımıza bakmak, onları okutmak ve meslek sahibi olmalarını istiyoruz" dedi.

Beyüzümü Mahallesi'nde oturan Halime ve Salih Elmas çiftinin Sibel (27), Evin (25), Hediye (24), Zeynep (22), Senem (20), Meryem (18), Fatma (15), Songül (13), Melek (11) ve Züleyha (7) adında 10 kız çocuğu var. Bir erkek evlat isteyen ancak bütün çocukları kız olan Elmas çifti, tüm kızlarının okuyup, bir meslek sahibi olmasını istiyor. Hayvancılıkla uğraşan fakat yaklaşık 2 yıldır işsiz olan Salih Elmas, bir kızının şu anda kardeşlerini okutmak için çalıştığını söyledi. En büyük kızları Sibel'in evli olduğunu ve onunda 3 kızının olduğunu anlatan baba Elmas, "10 kızım var ve 12 nüfusuz. Kızlarımın hepsini çok seviyorum. Onların okuması için elimden ne geliyorsa yapacağım. Eşimin ve kızlarımın kadınlar günü de kutlu olsun" diye konuştu.

Çiftin üniversitede, lisede, ortaokulda ve ilkokulda okuyan kızları, birbirlerine örnek oluyor. Okumayı çok isteyen fakat kalça çıkığı nedeniyle eğitimi yarıda bırakan Hediye, okula devam etmek için çalışıyor.

Halime Elmas, 10 kız annesi olmanın gurur verici olduğunu belirterek, "Bu kadar kız annesi olmak çok güzel bir duygu. Bir kızım da kardeşlerini okutmak için çalışıyor. 10 kız annesi olmak gurur verici. Tabi erkek evladımın da olmasını isterdim. Ama nasip olmadı. Elimizden geldiği kadar kızlarımıza bakmak, onları okutmak ve meslek sahibi olmalarını istiyoruz" dedi.

'AİLEM BİZE DESTEK OLMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPIYOR'

Kızlardan lise son öğrencisi Meryem Elmas ise kardeşleriyle ve ablalarıyla arkadaş gibi olduklarını söyledi. Ablalarının kendisine her konuda destek olduğunu belirten Elmas, "Onlarla sadece abla kardeş ilişkisi yaşamıyoruz, arkadaşım gibi hepsi. Tabi her kardeş arasında olduğu gibi bizimde arada ufak tefek anlaşmazlıklarımız oluyor. Ama iyi ki 10 kız kardeşiz ve iyi ki böyle bir anne babaya sahibiz. Her anne baba 10 kız kardeşe bu kadar güzel sahip çıkamaz ve okuması için ellerinden geleni yapamaz. Ama ailem bizim hepimizin okuması için ellerinden geleni yapıyor. İyi ki böyle bir ailenin çocuğuyum. Ailemle gurur duyuyorum" diye konuştu.


Değerli Taş, Meryem, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 09:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Genç kadın, tek cümlelik not bırakıp odunlukta canına kıydı
Müşteri, tekel bayi işleten anne ve kızını tekme tokat dövdü İstanbul Valiliği'nden Taksim açıklaması: 8 Mart etkinliklerine izin yok Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı

Son Dakika Haberleri
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı
13:44 Kırık kolla sahneye çıktı
13:44 Kadınlar günü için bir araya geldiler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 16:03:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 10 kızları olan Elmas çiftinin tek isteği, çocuklarının okuması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]