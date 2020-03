10 kızları olan Elmas çiftinin tek isteği, çocuklarının okuması - Son Dakika

VAN'da 10 kız çocuğu sahibi olan Halime (48) ve Salih Elmas (55) çiftinin tek isteği kızlarının hepsinin okuyup, meslek sahibi olması. Çocuklarının okuması için ellerinden geleni yapan çiftten Halime Elmas, "Bu kadar kız annesi olmak çok güzel bir duygu. Bir kızım da kardeşlerini okutmak için çalışıyor. Elimizden geldiği kadar kızlarımıza bakmak, onları okutmak ve meslek sahibi olmalarını istiyoruz" dedi.

Beyüzümü Mahallesi'nde oturan Halime ve Salih Elmas çiftinin Sibel (27), Evin (25), Hediye (24), Zeynep (22), Senem (20), Meryem (18), Fatma (15), Songül (13), Melek (11) ve Züleyha (7) adında 10 kız çocuğu var. Bir erkek evlat isteyen ancak bütün çocukları kız olan Elmas çifti, tüm kızlarının okuyup, bir meslek sahibi olmasını istiyor. Hayvancılıkla uğraşan fakat yaklaşık 2 yıldır işsiz olan Salih Elmas, bir kızının şu anda kardeşlerini okutmak için çalıştığını söyledi. En büyük kızları Sibel'in evli olduğunu ve onunda 3 kızının olduğunu anlatan baba Elmas, "10 kızım var ve 12 nüfusuz. Kızlarımın hepsini çok seviyorum. Onların okuması için elimden ne geliyorsa yapacağım. Eşimin ve kızlarımın kadınlar günü de kutlu olsun" diye konuştu.

Çiftin üniversitede, lisede, ortaokulda ve ilkokulda okuyan kızları, birbirlerine örnek oluyor. Okumayı çok isteyen fakat kalça çıkığı nedeniyle eğitimi yarıda bırakan Hediye, okula devam etmek için çalışıyor.

Halime Elmas, 10 kız annesi olmanın gurur verici olduğunu belirterek, "Bu kadar kız annesi olmak çok güzel bir duygu. Bir kızım da kardeşlerini okutmak için çalışıyor. 10 kız annesi olmak gurur verici. Tabi erkek evladımın da olmasını isterdim. Ama nasip olmadı. Elimizden geldiği kadar kızlarımıza bakmak, onları okutmak ve meslek sahibi olmalarını istiyoruz" dedi.

'AİLEM BİZE DESTEK OLMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPIYOR'

Kızlardan lise son öğrencisi Meryem Elmas ise kardeşleriyle ve ablalarıyla arkadaş gibi olduklarını söyledi. Ablalarının kendisine her konuda destek olduğunu belirten Elmas, "Onlarla sadece abla kardeş ilişkisi yaşamıyoruz, arkadaşım gibi hepsi. Tabi her kardeş arasında olduğu gibi bizimde arada ufak tefek anlaşmazlıklarımız oluyor. Ama iyi ki 10 kız kardeşiz ve iyi ki böyle bir anne babaya sahibiz. Her anne baba 10 kız kardeşe bu kadar güzel sahip çıkamaz ve okuması için ellerinden geleni yapamaz. Ama ailem bizim hepimizin okuması için ellerinden geleni yapıyor. İyi ki böyle bir ailenin çocuğuyum. Ailemle gurur duyuyorum" diye konuştu.