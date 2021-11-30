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10 köpeğin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki çocuğun parçalanmış kıyafetleri olay yerinde bulundu - Son Dakika

10 köpeğin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki çocuğun parçalanmış kıyafetleri olay yerinde bulundu

30.11.2021 16:57

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde yaşanan olayda okul sonrası eve dönen 12 yaşındaki küçük çocuk, 10 köpeğin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alınırken parçalanmış kıyafetleri saldırıya uğradığı yerde bulundu. Bölgede yoğun fırtına ve dolu olmasına rağmen dağılmayan kıyafetler, olayın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Mimar Sinan Mahallesi Altın Caddesinde dün meydana gelen olayda, Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Enes Koca (12), okuldan çıkarak evine doğru gitmeye başladı. Koca, yolda önüne çıkan 10 sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

AMCASI, ÇOCUĞU SOKAK KÖPEKLERİNİN ARASINDA BULDU

Ayşe ve Serdar Koca çifti çocuklarının eve gelmemesinden şüphelenerek aramaya başladı. Amcası Ali Osman Koca, okul yolunda aradığı Enes'i sokak köpeklerinin arasında kanlar içerisinde yüzüstü yatarken buldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, çocuğu Pursaklar Devlet Hastanesine kaldırdı. Durumunun ağırlaşması üzerine çocuk, Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi. Vücudunun pek çok yerinde köpek ısırıklarıyla ağır yaralanan Enes Koca, hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

ÇOCUĞUN PARÇALANMIŞ ELBİSELERİ OLAY YERİNDE BULUNDU

Enes Koca'nın köpekler tarafından saldırıya uğradığı yerde parçalanmış kıyafetleri bulundu. İç çamaşırları, okul kıyafeti ve çorabı yırtık şekilde duruyordu. Bölgede yoğun fırtına ve dolu olmasına rağmen dağılmayan kıyafetler, olayın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

10 köpeğin saldırısına uğrayan çocuğun olay yerinde parçalanmış kıyafetleri bulundu

BENZER OLAY DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞ

Olay hakkında bilgiler veren Pursaklar Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Ahmet Çağlar, Koca'nın her zaman okuldan eve gittiği yolu olayın yaşandığı gün kullanmadığını, kestirme yoldan gittiğini söyleyerek, şöyle konuştu: "Çocuk Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitimine devam ediyor. Merkez Mahallesinde oturuyor. Giderken sürekli kullandığı cadde yerine, eve kestirme olduğu için boş araziden gitmek istemiş. Orada da 7-8 tane köpek önüne geçmiş. Çocuğa saldırmışlar, kimsenin haberi olmamış. Oradan birilerinin ihbar etmesi üzerine emniyet bilgi almış. Emniyet, çocuğu hastaneye götürmüş. Çocuğu Şehir Hastanesine kaldırdılar. Oradan yoğun bakıma aldılar. Bir tane daha olay oldu bizim mahallemizde. Genç bir çocuktu, o da 12 yaşındaydı. Okula giderken ona da 8 tane köpek saldırmış. Onlar da şu anda hastanede tedaviye devam edip, sürekli gidip geliyorlar."

AİLEDEN HAYVANSEVERLERE TEPKİ

Son olarak çocuğun ailesi ise köpeklerin sokaklardan alınıp barınağa konmasını isteyerek, bu duruma engel olan hayvanseverlere ise tepki gösterdi.

10 köpeğin saldırısına uğrayan çocuğun olay yerinde parçalanmış kıyafetleri bulundu
10 köpeğin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki çocuğun parçalanmış kıyafetleri olay yerinde bulundu
10 köpeğin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki çocuğun parçalanmış kıyafetleri olay yerinde bulundu
10 köpeğin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki çocuğun parçalanmış kıyafetleri olay yerinde bulundu
10 köpeğin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki çocuğun parçalanmış kıyafetleri olay yerinde bulundu
10 köpeğin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki çocuğun parçalanmış kıyafetleri olay yerinde bulundu

Pursaklar, Fırtına, Ankara, Okul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 10 köpeğin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki çocuğun parçalanmış kıyafetleri olay yerinde bulundu - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Mustafa Cengiz: Nerede bu hayvan severler bu hayvanları götürüp beslesinler insanlara zarar veriyor bu başıboş sahipsiz hayvanlar, Türkiye'nin her yerinde aynı sorun var.... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: 10 köpeğin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki çocuğun parçalanmış kıyafetleri olay yerinde bulundu - Son Dakika
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