10 Kuruşa Tahsis Edilen Araziler Kişilerin Şahsi Serveti Oldu'

ERZURUM'da, 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nin de devreye girmesine rağmen kentte yatırım yapmak isteyen onlarca firma, arsa bulamadığı için bekliyor.

ERZURUM'da, 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nin de devreye girmesine rağmen kentte yatırım yapmak isteyen onlarca firma, arsa bulamadığı için bekliyor. 1'inci Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Ergüney, 1980'li yıllarda metrekaresi 10, 20, 30 kuruşlara tahsis edilen arazilerin kişilerin şahsi servetlerine dönüştüğünü söyledi. Ergüney, yatırımcı için arsa bulamadıklarını, konunun kanunla çözüme kavuşacağını bildirdi.



Sanayi sektöründe adım atmak ve yatırımcı çekmek için çalışmalar yapılan Erzurum'da arsa problemine çözüm bulunamıyor. 1984'te hizmete giren 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nin ardından geçen yıl da 2'nci Organize Sanayi Bölgesi devreye girdi. Ancak yine de yatırım yapmak isteyenlerin arsa talebine cevap verilemedi.



Erzurum 1'inci Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Ergüney, kentte sanayinin gelişmemesinin en önemli nedeninin arazi olduğunu belirtti. 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde 95 firmanın faaliyet gösterdiğini ifade eden Ergüney, bunlardan 56'sının imalat sektöründe hizmet verdiğini, 20'sinin ise depo olarak kullanıldığını söyledi. 19 yatırımcıya ait parselin atıl durumda olduğunu kaydeden Ergüney, OSB'de arsa konusunu çözüme kavuşturamadıklarını ifade etti. 1'inci OSB'de atıl duran alanların geri alınmasının imkansız olduğunu ifade eden Ergüney, "20-30 yıl önce arsalar tahsis edilmiş, tapular verilmiş Anayasal hak oluşmuş. Mevcut şu andaki yasaya dayanarak atıl kalan, boş duran parsellerin geri alınması inmkansız hale getirilmiş, tamamen kişilerin şahsi servetleri haline dönüştürülmüş. Biz OSB'de alım satım dışında insanların rızaları dışında herhangi bir kanunun emredici müeyyidesini uygulayamıyoruz. Kişilerin kendi inisiyatiflerine bırakılmış bulunuyoruz" dedi.



YASAL DÜZENLEME GEREKİYOR



Organiza sanayi bölgelerinde yaşanan arsa sorununu her ortamda dile getirdiklerini ifade eden Zafer Ergüney, "Gerek yatırımların ekonomik ömrünü tamamlaması, ekonomik, başarısızlık ya da çeşitli nedenlerle faaliyetine son vermiş firmalara uygulayacağımız bir müeyyide yok. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurul toplantılarında konuyu gündeme getirdik ve atıl kalan yerler için bir formül bulunmasını istedik. Var olan istimlak yetkimizi Anayasa Mahkemesi iptal etti. Yasal değişiklik yapılmadığı sürece buraların iyileştirilme şansı yok. Çünkü tahsis edilen araziler tamamen şahsileşmiş, kişilerin anayasal hakkı oluşmuş, tapularını almışlar, istedikleri zaman devredebilirler. Çünkü artık arsalar onların kendi gayrimenkul malları. Bu sadece Erzurum 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nin sorunu değil, diğerlerinde de benzer sıkıntılar var. Bu konuda en çok sıkıntı çeken Erzurum Organize Sanayi Bölgesi, çözümü de yasal değişiklikle olur. Zamanında 10, 20, 30 kuruşa alınan araziler üzerine yatırım yapılmış, ancak büyük bir bölümü çeşitli sebeplerden dolayı kapanmış, atıl duruyor. Bunların çözümü noktasında yasal düzenlenme gerekiyor" diye konuştu.



3'ÜNCÜ ORGANİZE İÇİN YER ARAŞTIRILMALI



Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırımcıya arsa tahsis etmek için çalıştıklarını, ancak bir çözüm bulamadıklarını ifade eden Ergüney, şunları söyledi:



"Ben bunu göreve geldiğimde dile getirmiştim, o zaman 'Organize Sanayi Bölgesi Başkanı kral çıplak diyor' değerlendirmesi yapmışlardı. Evet, bir kere daha kral çıplak diyorum. 6 yıldan beri söylememize, her türlü girişimde bulunmamıza rağmen bir mesafe kat edemedik. 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde temeller atıldı. Eğer kentimizi kalkındırmak istiyorsak, göçü durdurmak istiyorsak, bizim problemi çözmemiz gerekir. Başka formülü ya da çaresi yoktur. 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nin 200 dönüme yakın ilave edilebilecek bir yeri var. Süratli bir şekilde o bölgenin de hemen altyapısının yapılıp, yatırımcıya tahsis edilmesi gerekiyor. Bunun hemen ardından 3'üncü Organize Sanayi Bölgesi için yer araştırılmasına başlanmalı. Çünkü işadamları buralarda yatırım yapmak istiyor. Şehrimizin çeşitli noktalarında yatırım yapmış işadamlarımız da organize sanayi bölgelerinde yer arıyor."



- Erzurum

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