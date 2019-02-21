Son Dakika Haberleri: 10 Liranın Üzerindeki Büyük Matematikçi, Almanya'da Anıldı

10 Liranın Üzerindeki Büyük Matematikçi, Almanya'da Anıldı

45 dakika önce

TÜRK Alman Akademisyenler Birliği Göttingen (D-TAB), 80 yıl önce 1939 yılında Göttingen Üniversitesi'nde doktorasını yapan Prof. Dr. Arf'ı andı.

10 Liranın Üzerindeki Büyük Matematikçi, Almanya'da Anıldı, System.String[]
TÜRK Alman Akademisyenler Birliği Göttingen (D-TAB), 80 yıl önce 1939 yılında Göttingen Üniversitesi'nde doktorasını yapan Prof. Dr. Arf'ı andı. Büyük ilgi gören etkinliğe Göttingen Üniversitesi Matematik Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Dorothea Bahns, Göttingen Bilimler Akademisi Üyesi Matematikçi Prof. Dr. Thomas Schick ve Göttingen Üniversitesi Arşivi Nadir Eserler ve El Yazmaları Daire Başkanı Bärbel Mund ile Türk ve Alman öğrenciler katıldı.

HESSE VE ARF'İN DOSTLUĞU, ÖRNEK ABİDESİ

Etkinliğin gördüğü ilginin kendisini sevindirdiğini belirten D-TAB Başkanı Cenk Sancak "Cahit Arf ile doktorasını yanında yaptığı hocası Helmut Hasse, bireysel ve bilimsel düzeydeki saygı ve sevgi dolu ilişkileri ile Türk Alman dostluğu için örnek abidesi olarak karşımıza çıkarlar. Özellikle bugünki ilişkilerin aksine her türlü önyargı ve nefretten uzak bir saygıyla mektuplaşmaları göze çarpar. Yakın tarihimizde böyle dostlukları gündeme getirip Almanlara anlatmak istedik" dedi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:15 

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Kuruldu Euroleague'de Türk Derbisi: Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka

Kalp Krizinden Öldü' Denilen Türk İş Adamı, Ameliyat Sırasında Ölmüş PSG, Türk Golcü Metehan Güçlü'yle Sözleşme İmzaladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 17:00:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 10 Liranın Üzerindeki Büyük Matematikçi, Almanya'da Anıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]