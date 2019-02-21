10 Liranın Üzerindeki Büyük Matematikçi, Almanya'da Anıldı
45 dakika önce
TÜRK Alman Akademisyenler Birliği Göttingen (D-TAB), 80 yıl önce 1939 yılında Göttingen Üniversitesi'nde doktorasını yapan Prof. Dr. Arf'ı andı.
TÜRK Alman Akademisyenler Birliği Göttingen (D-TAB), 80 yıl önce 1939 yılında Göttingen Üniversitesi'nde doktorasını yapan Prof. Dr. Arf'ı andı. Büyük ilgi gören etkinliğe Göttingen Üniversitesi Matematik Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Dorothea Bahns, Göttingen Bilimler Akademisi Üyesi Matematikçi Prof. Dr. Thomas Schick ve Göttingen Üniversitesi Arşivi Nadir Eserler ve El Yazmaları Daire Başkanı Bärbel Mund ile Türk ve Alman öğrenciler katıldı.
HESSE VE ARF'İN DOSTLUĞU, ÖRNEK ABİDESİ
Etkinliğin gördüğü ilginin kendisini sevindirdiğini belirten D-TAB Başkanı Cenk Sancak "Cahit Arf
ile doktorasını yanında yaptığı hocası Helmut Hasse, bireysel ve bilimsel düzeydeki saygı ve sevgi dolu ilişkileri ile Türk Alman dostluğu için örnek abidesi olarak karşımıza çıkarlar. Özellikle bugünki ilişkilerin aksine her türlü önyargı ve nefretten uzak bir saygıyla mektuplaşmaları göze çarpar. Yakın tarihimizde böyle dostlukları gündeme getirip Almanlara anlatmak istedik" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:15
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