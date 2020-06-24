10 maçta 5 kart gördü - Son Dakika

10 maçta 5 kart gördü

Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalısı Gustavo forma giydiği 10 maçta 5 kez kart gördü.

Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalısı Gustavo forma giydiği 10 maçta 5 kez kart gördü.

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Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Hes Kablo Kayserispor'un orta sahasında görev alan Gustavo Campanharo, takımın en çok kart gören oyuncuları arasında yeraldı. Devre arasında takıma katılan Gustavo Campanharo, görev aldığı 10 müsabakada 5 kez sarı kart gördü. Bir kez kart cezalısı olan Brezilyalı futbolcu, oynadığı her iki maçın birinde kart görür oldu.

Brezilyalı Gustavo, takım arkadaşları Pedro Henrique, Bernard Mensah ve Djedje'den sonra takımın en çok kart gören oyuncusu haline geldi.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

Kayserispor, Hes Kablo, Spor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 01:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 10 maçta 5 kart gördü - Son Dakika Spor
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