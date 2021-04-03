10 maddede nasıl 'influencer' olunur?

Son yıllarda en çok duyduğumuz kelimelerin başında geliyor; influencer. Söylemesi biraz zor -'infulüınsır' diye telaffuz ediliyor- ama ne anlama geldiği açık: En basit haliyle kendilerini takip edenleri 'etkileyebilen' 'internet ünlüsü' demek. Tam olarak ne iş yaptıkları, karşılığında ne kadar kazandıkları ve 'gerçek dünyada' da etkili olup olmadıkları çok merak ediliyor. Yaşadıkları o 'pırıltılı' hayata bakıp özenenler de çok. Belki siz de onlardan birisiniz...

'Atı alan Üsküdar'ı geçti' diye düşünmeyin. Sosyal medyayı etkili kullanmak ve paylaşımlarınızı gelire çevirmek halen mümkün. Bireysel ve kurumsal sosyal medya eğitimleri veren Humanz'ın Türkiye müdürü Sezgi Şahin Oykur: "İnfluencer'lık bitecek bir trend değil, aksine giderek de büyüyor. Yeni yüzlere ihtiyaç var."

1. KATEGORİYİ BELİRLEYİN

Bir ya da iki platforma odaklanın. Tüm platformlarda aktif olmaya çalışmak içerik kalitenizin düşmesine neden olabilir. Her platformun kendi dinamikleri vardır, bu nedenle Instagram tipi videolar TikTok'ta etkileşim almaz.

2. İŞLETME HESABINA GEÇİN

Hemen hesabınızı işletme hesabına çevirin. Bu sayede kitlenizle ilgili dataya ulaşabilir ve işletme hesaplarına sağlanan avantajlardan faydalanabilirsiniz.

3. BİYOGRAFİNİZİ DOĞRU DOLDURUN

Profilinizi ilk defa ziyaret eden birini yakalamak için çok kısıtlı vaktiniz var! Bu nedenle biyografinizi nasıl doldurduğunuz çok önemli. Örneğin, yiyecek-içecek kategorisinde içerik üreten bir influencer'sanız biyografinizde 'yemek tarifleri, yemek fotoğrafçılığı, sağlıklı tarifler' gibi bilgiler verin.

4. YENİLİKTEN KORKMAYIN

İşletme hesabınızdan içeriklerinizin ulaştığı hedef kitleyi detaylı görebiliyorsunuz. O kitlenin hangi içeriklerinizle ilgilendiğini analiz edip sonraki paylaşımlarınızı buna göre kurgulamalısınız. Odağınızın çok dışına çıkmadan farklı mesajlar ve içerik tipleri denemekten de korkmayın.

5. İSTİKRAR ŞART

Unutmayın, başarılı bir influencer olmak istiyorsanız takipçilerinizle etkileşimde kalmalısınız. Düzenli içerik üretmek sizi takipçilerinizle etkileşimde tutacaktır. Özellikle yeni başlayanlar için her gün içerik üretmek çok önemli.

6. ÇEŞİTLİ PROGRAMLARA İHTİYACINIZ OLACAK

Fotoğraf/video düzenleme programları en yakın arkadaşlarınız olacak. Ücretli ya da ücretsiz uygulamalarla içeriklerinizi mükemmelleştirin ve gerekirse ufak da olsa bir harcama yapmaktan kaçınmayın!

7. MARKALARLA İLETİŞİME GEÇİN

Mutlaka sosyal medya hesaplarınıza e-posta adreslerinizi ekleyin, deneyimlediğiniz markaları takipçilerinizle paylaşın ve markalara direkt olarak ulaşmaktan çekinmeyin. İçerik ürettiğiniz alana uygun markaları tespit edin ve onlar için yapabileceklerinizden bahseden e-postalar atın. Bu gerçekten işe yarıyor.

8. YATIRIM YAPIN

İyi ekipmana yatırım yapın. Başlangıçta akıllı telefonlarınızın kameraları yeterli olacaktır fakat zaman geçtikçe içerik kalitenizi yükseltmek isteyeceksiniz. İlk etapta düşük bütçeli vlogger kitleri, tripod, bu sıralar çok popüler olan 'ringlight'lar (daire şeklindeki ışık) ve ücretli birkaç düzenleme programı iş görecektir. 2.000-2.500 liralık bir bütçeyle stüdyo kalitesinde içerik üretebilirsiniz.

9. INFLUENCER ARKADAŞLAR EDİNİN

Halihazırda kendini ispatlamış bir influencer'ın sizin içeriklerinizi beğendiğini takipçileriyle paylaşması hesabınızı büyütmek için harika bir yol. Kendi fotoğrafınızı paylaşmaktan da çekinmeyin. Takipçileriniz ara sıra da olsa sizi görmek, gerçek sizi tanımak istiyor.

10. HAYATINIZA DAHİL EDİN

İnsanları etkileşime davet edin. "Siz ne düşünüyorsunuz", "Düşüncelerinizi post'un altına yorum olarak bekliyorum", "Peki ya sizce" gibi cümlelerle teşvik edici olun. Bunlar hem takipçilerinizi harekete geçirmek hem de içeriğinizin özellikle Instagram'da 'Keşfet' bölümünde yer alması için kullanabileceğiniz taktiklerden biri. Takipçilerinizle konuşun. Onlara bir sonraki içeriğinizi, o akşam pişireceğiniz yemeği ve hatta hangisini alacağınıza karar veremediğiniz tişörtü bile sorun. İnsanlar kendilerini sizin hayatınızın bir parçası gibi hissettikçe size ve içeriklerinize olan bağlılıkları artacak.

BUNLARI YAPMAYIN!

Mümkünse uzun dönemli marka ilişkileri kurmaya çalışın. Aynı anda birden fazla markayla çalışmak takipçilerinizin gözünde 'influencer yorgunluğu' dediğimiz 'reklam körleşmesi' yaşamasına neden olabilir.

Birbirine rakip markalarla sık aralıklarla işbirliği yapmayın. Bu, takipçileriniz arasında güven skorunuzun ve bir süre sonra içerik etkileşimlerinizin dramatik biçimde düşmesine neden olur.

Kullanmadığınız ürünü önermeyin. Bugüne kadar takipçilerinizle paylaştığınız hassasiyetlerinizle çelişen marka işbirlikleri yapmayın, tutarlı olun.

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