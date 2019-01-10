Son Dakika Haberleri: 10 maddede piyasalar neyi izliyor?

10 maddede piyasalar neyi izliyor?

10 dakika önce

Çin ve ABD'nin küresel ekonomiyi daha fazla olumsuz etkileyecek bir ticaret savaşı yaşanmadan uzlaşacağı ve Fed'in 2019'da sabırlı olacağı beklentileri risk iştahını artırdı.

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Çin ve ABD'nin küresel ekonomiyi daha fazla olumsuz etkileyecek bir ticaret savaşı yaşanmadan uzlaşacağı ve Fed'in 2019'da sabırlı olacağı beklentileri risk iştahını artırdı. Suriye kaynaklı endişelerle dün 5.54'e tırmanan dolar/TL, 5.50 seviyesinin altına geriledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:00 

Fed, Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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