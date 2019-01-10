10 maddede piyasalar neyi izliyor?
10 dakika önce
Çin ve ABD'nin küresel ekonomiyi daha fazla olumsuz etkileyecek bir ticaret savaşı yaşanmadan uzlaşacağı ve Fed'in 2019'da sabırlı olacağı beklentileri risk iştahını artırdı.
Çin
ve ABD
'nin küresel ekonomiyi daha fazla olumsuz etkileyecek bir ticaret savaşı yaşanmadan uzlaşacağı ve Fed
'in 2019'da sabırlı olacağı beklentileri risk iştahını artırdı. Suriye
kaynaklı endişelerle dün 5.54'e tırmanan dolar/TL, 5.50 seviyesinin altına geriledi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:00
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