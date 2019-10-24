"10 maddelik mutabakat, Türkiye'nin Suriye'de Rusya olmadan bir şey yapamayacağını ortaya koydu"
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün Soçi kentinde gerçekleştirdiği 6 saatlik görüşmesinden sonra 10 maddelik bir mutabakat çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 08:46
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