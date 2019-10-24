Son Dakika Haberleri: "10 maddelik mutabakat, Türkiye'nin Suriye'de Rusya olmadan bir şey yapamayacağını ortaya koydu"
Son Dakika Güncel '10 maddelik mutabakat, Türkiye'nin Suriye'de Rusya olmadan bir şey yapamayacağını ortaya koydu'

"10 maddelik mutabakat, Türkiye'nin Suriye'de Rusya olmadan bir şey yapamayacağını ortaya koydu"

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün Soçi kentinde gerçekleştirdiği 6 saatlik görüşmesinden sonra 10 maddelik bir mutabakat çıktı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün Soçi kentinde gerçekleştirdiği 6 saatlik görüşmesinden sonra 10 maddelik bir mutabakat çıktı. Mutabakatın içeriğini gazeteci Soli Özel, Şirin Payzın'a değerlendirdi.

10 maddelik mutabakat, Türkiye'nin Suriye'de Rusya olmadan bir şey yapamayacağını ortaya koydu

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Soçi, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 08:46 
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