10 mahallede 163 kişiye kuaför hizmeti - Son Dakika
Son Dakika Güncel 10 mahallede 163 kişiye kuaför hizmeti - Son Dakika

10 mahallede 163 kişiye kuaför hizmeti

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi mobil kuaför hizmetini Elmalı halkının ayağına getirdi.

10 mahallede 163 kişiye kuaför hizmeti, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi mobil kuaför hizmetini Elmalı halkının ayağına getirdi. Mobil Kuaför Tırı üç gün boyunca ilçede 163 vatandaşa hizmet verdi.


Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın mobil kuaför tırının son durağı Elmalı oldu. Antalya'nın kırsal bölgelerini karış karış dolaşarak kadın ve erkekler için ücretsiz kuaförlük hizmeti sunan mobil kuaför tırı 10 mahallede hizmet verdi. Üç gün boyunca Elmalı'nın Eymir, Beyler, Düdenköy, Kışla, Yalnızdam, Eskihisar, Kocapınar, Geçmen Küçüksöğle ve Büyüksöğle mahallelerinde hizmet veren mobil kuaför tırı yoğun ilgi gördü.


Tıra gidemeyen yaşlı bireyler için ise kuaför hizmeti evlerinde verildi. Evinin önünde tıraş olan vatandaşlar hizmetten oldukça memnun kaldı. 7'den 70'e Elmalı sakinlerinin saç kesimleri ve bakımları yapıldı. Mahallelerinde kuaför ve berber olmadığı için Elmalı'ya gitmek zorunda olan vatandaşlar ayaklarına gelen hizmetten memnun olduklarını ifade etti. - ANTALYA

Antalya, Elmalı, Kuaför, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 01:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Direksiyonda fenalaşan sürücü, otomobille Açık Öğretim bürosuna girdi
Hayvan barınağında tepki çeken görüntüye belediyeden açıklama Hayvan barınağında tepki çeken görüntüye belediyeden açıklama Antalya'da Aralık ortasında deniz keyfi!

Son Dakika Haberleri
20:04 Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon - Son Dakika
20:03 Safranbolu'da öğrenciler en güzel yöresel yemeği yapmak için yarıştı - Son Dakika
20:02 İran: İsrail rejimini tanımıyoruz - Son Dakika
20:02 ABD'den Güney Sudanlı iki bakana yaptırım - Son Dakika
20:01 Otomobil açıköğretim bürosuna çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Hayatını kaybeden kişi toprağa verildi - Son Dakika
19:21 Zonguldak takip edildiğini sanan kadın ortalığı birbirine kattı - Son Dakika
19:07 DİSK'in 2020 yılı için asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 20:06:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 10 mahallede 163 kişiye kuaför hizmeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]