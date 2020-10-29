10. Malatya Uluslararası Film Festivali bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

10. Malatya Uluslararası Film Festivali bilgilendirme toplantısı yapıldı

29.10.2020 17:43
10. Malatya Uluslararası Film Festivali bilgilendirme toplantısı yapıldı, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan başkanlığında 10. Malatya Uluslararası Film Festivali'nin bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan başkanlığında 10. Malatya Uluslararası Film Festivali'nin bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kent Konseyi toplantı salonunda gerçekleştirlen toplantıda Gürkan, festivalin sinema dünyasına, Malatya'ya, ülkeye ve gelecek nesillere hayırlar getirmesini temenni etti.

Geçen yıl düzenledikleri festivalde neticeye ulaşma anlamında epey mesafe katedildiğini belirten Gürkan, şunları ifade etti:

"Özellikle film festivalinin sadece bir elit grup tarafından kapalı salonlarda sadece kırmızı halı yürüyüşüyle örtülüp bir canlı yayın programıyla kapatılması doğru bir hadise değildir. Yaptığımız bu toplantıda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de var. Sinema, toplumun geleceğinin oluşturulmasında toplumdaki kişilerin benlik ve kişiliklerinin oluşturulmasında önemli bir argümandır. Eğer biz gerçek anlamda bunu gerçekleştirirsek gelecekteki nesillerimiz açısından hem de bizim gözümüz arkada kalmadan çocuklarımıza geleceğimizi emanet etme anlamında önemli bir hadisedir. İnsanların duygularına doğru bir şekilde bir senaryo ile etki ettiğimiz zaman insanları geleceğe güzel hazırlama, birbirlerini sevme, güzelliği tercih etme kötülükten nefret etme uzaklaşma olgusunu zihinlere, ahlak olarak da davranışa yerleştirebiliriz.

Bizim sinema ve diğer sosyal etkinliklerde amacımız, toplumda huzuru, ahengi, birliği, beraberliği, dirliği, düzeni, aile ahlakını, devlet ahlakını, devletin malının çarçur edilmemesi, haramdan uzaklaşılması amacına matuftur."

Türkiye Sinema ve Audiovizüel Kültür Vakfı (TÜRSAK) Başkanı Elif Dağdeviren de Malatya'nın sinema sektöründe marka şehir haline geldiğini belirterek, "Bizim sektör için Malatya çok önemli. Eğer bir şehir festivaline sahip çıkmazsa o festivale kimse sahip çıkmaz. Festivalde Malatya'nın içinden gelen filmlere ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 10. Malatya Uluslararası Film Festivali bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

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