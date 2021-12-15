10. Malatya Uluslararası Film Festivali ödül gecesiyle kapanışı yapıldı - Son Dakika

Bu yıl UNESCO tarafından kültür mirasları listesine alınan Arslantepe temasıyla gerçekleştirilen 10. Malatya Uluslararası Film Festivali, 14 Aralık Salı Günü Malatya Kongre ve Kültür Merkezinde yapılan kapanış töreniyle sona erdi.

Kültür Turizm Bakanlığı ve Malatya Valiliği'nin katkılarıyla, Malatya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçe belediyelerinin destekleriyle beş gün süren 'Malatya Uluslararası Film Festivali'nin kapanış töreni sinema dünyasının ünlü isimlerinin ve davetlilerin kırmızı halı geçiş töreni ile başladı. Festival süresince 100'ü aşkın film gösterimi, panel, söyleşi, konferans ve sergi gibi etkinlikler sanatseverlerle buluştu.

Festivalin kapanışına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın yanı sıra Malatya Valiliği döneminde festivalin başlamasına destek veren Vali Ulvi Saran, Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İlçe Belediye Başkanları, sanatçılar ile davetliler katıldı.

Gürkan, "Sinema Şehrin Değerlerini, Kültürünü ve Tarihini Öne Çıkarmalıdır"

Festival kapanış töreninde konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, " Malatya farklı bir şehirdir. Biz Malatya'yı, insanlık medeniyetinin başladığı, Anadolu'yu Anayurt yapan destan şehri diye tarif ediyoruz. Anadolu'nun fethi Malatya'da başlamıştır. Dolayısıyla Malatya'da film festivalinin düzenlenmesi önemli bir girişimdir. Bu girişimi başlatan Sayın Ulvi Saran valimize de teşekkür etmek istiyorum. Festivaller bir şehir için çok önemlidir. Şehrin kültürünü, değerlerini, geçmişini, tarihini ortaya çıkaran ve şehri kent kültürüyle, hafızasıyla, belleğiyle öne çıkaran girişimlerdir. Bu anlamda bizler Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimiz olarak şehirle ilgili uluslararası tarım fuarı, gıda fuarı, kitap fuarı ve sinema festivalinden öncede Melita'dan Arslantepe'ye kültür, tarih ve arkeoloji günleri adı altından uluslararası kültür etkinliği icra ettik. Bugün de film festivalimizi icra ettik. Malatya'nın beş gün içerisinde sanata ve sanatçıya ne kadar önem verdiğini bu süre içerisinde festivale katılan sanatçılarımızda müşahede etmişlerdir.

Film festivalleri ve festivaller önemlidir. Biz, sinemayı kitle iletişim aracı olarak görüyoruz. Sinemada kategorize noktasında şehrin temel değerlerinin, kültürel değerlerinin, tarihinin, geçmişinin öne çıkarılması lazım. Ülke bazında o ülkenin değerlerinin öne çıkarılması lazım. İnsanlığa verilecek mesaj açısından da insanlığın o gün için ihtiyaç duyduğu mesajların verilmesi gerekir. Klasik anlamda uzun ve kısa metrajlı filmler ve bu yıl ayrıca belgesel adı altında da bir isimlendirme yaptık. Özellikle komedi sanatçılarımız bizlere ulaştı ve sinema festivallerinde komedi sanatçılarına bir kategori ve başarı ödülü şeklinde bir ödül icra edilmiyor ve bu konuda özel hassasiyetinizi bekliyoruz diye ifade ettiler. Sanatı bütüncül olarak değerlendirip, sanatı sanat için yapma anlayışı içerisinde değerlendirmemiz gerekir. Sanatçının özgürlüğüne, hürriyetine ve bağımsız düşüncesine hiçbir şekilde müdahalemiz söz konusu olmaması lazım. Sanatçılar özgür düşünecek ve bağımsız olacak ki üretebilsinler. Ama üretirken bir başkasını zan altında bırakacak, hakaret edecek bir anlamda ortaya çıkmaması gerekir. Dolayısıyla herkes kendi sınırları içerisinde özgürce hareket etme kural ve kaidelerini de öğrenmesi ve bilmesi gerekir.

Türk sinemasında ve Türk dizilerinde özellikle güzel Türkçemizin çok iyi bir şekilde ifade edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle dizi filmlerde ve beyaz perdeye aktarılan filmlerdeki senaryolarımızda şiddet içeriklerinden uzaklaştırılması gerektiğini düşünüyorum. Devlet olarak, sanatçı olarak ve sanatsever insan olarak toplumumuzun daha sağlıklı, daha huzurlu, daha mutlu ve geleceğine daha güvenle bakan bir toplum ihdas etmek gibi bir sorumluluğumuzun olduğunu ve ferdi anlamda da hepimizin bu bilinçte olması gerektiğine inanıyorum. Özellikle kadın haklarıyla, çocuk haklarıyla ilgili, güzel Türkçemizin kullanılmasıyla ilgili, iyiliğin, güzelliğin galip gelmesiyle ilgili değerlerin tematik olarak işlenmesinin çok daha yararlı ve faydalı olacağına inanıyorum. Malatya film festivalimizde bütün ilçelerimizde, gezi araçlarımızla ve kapalı salonlarımızda vatandaşlarımıza sinemanın sevdirilmesi noktasında, yine Malatya'da yer alan sinema salonlarında her alanda öğrencilerimizin filmleri izlemesi noktasında, sanatçılarımızla söyleşiler, paneller, konferanslar ve sanatsal etkinliklerle sergiler gibi çok güzel çalışmalar yapıldı. Bu çalışmaları yapan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanımıza, değerli bakan yardımcımız Ahmet Misbah Demircan'a, sayın bakan yardımcımız şahsında sinema genel müdürümüz ve bakanlığımızın bütün çalışanlarına, valiliğimize, belediye başkanlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Vali Aydın Baruş ise festivalin geleneksel hale gelmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Malatya Uluslararası Film Festivalinin geleneksel hale gelmesi ve Malatya'da bulunan sanatseverleri, sanata ilgi duyan gençlerimizi sanata ve sinemaya yönlendirmesi açısından çok büyük önem taşıdığını memnuniyetle görüyoruz. Malatya Film Festivalinin önümüzdeki yıllarda da artan ilgiyle devam edeceğini ve Türkiye'nin kültür ve sanat hayatına Türkiye'nin insanlık anlamında, medeniyetinin dünyaya vermek istediği mesajlar anlamında çok önemli mesajlara vesile olacağına yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu.

Demircan, " Sinema İnsanın İnsanlığa Sözüdür"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ise yaptığı konuşmada gerçekleştirilen festivallere destek veren Valiler ile Belediye Başkanlarının olmasının çok anlamlı olduğunu belirtti. Demircan, "Kültür ve Turizm Bakanlığımızın kültürel anlamda temelde iki alanı vardır. Bunlardan birincisi somut mirasımız. Tarihi yapılarımız, höyüklerimiz, antik kentlerimiz onları korumak ve muhafaza etmek. İkinci vazifemiz ise somut olmayan mirasımıza sahip çıkmaktır. Dilimiz, örf, adet, gelenek ve göreneklerimiz yani bizi biz yapan değerlerimiz. Bunları da yaşatmak gibi bir vazifemiz var. Bütün milletler bu değerlerini gençlerine ve insanlığa aktarabilmek için sanat alanları ihdas ettiler. Kitap, tiyatro, müzik ama şu anda geldiğimiz nokta yedinci sanat ve sinema hepsini kapsıyor. Öylesine büyük bir güç ki bütün dünyaya istediğiniz mesajı veriyor veya bütün dünyanın mesajını buraya getirebiliyor. Türkiye tam 152 ülkede sinema sanatıyla yaptığı dizilerle inanılmaz hikâyeler yazıyor. Dünyanın dört bir tarafına gittiğinizde sizi takip eden, dilinizi merak eden ve size sempati duyan milyonlar var. İşte bunu sinemacılarımız gerçekleştirdi. Onun için bu festivaller çok kıymetli. Bu festivallere destek veren değerli yerel yöneticilerimiz çok kıymetli. Sinemacılarımızın gayreti, kabiliyeti, hikâyelerini benimsemiş olmaları ve kültür elçisi gibi bunları aktarmaları bu bizim en büyük şansımız.

Söyleyecek çok sözümüz var. Anadolu'nun şehirlerinin anlatacak hikâyeleri o kadar fazla ki işte onlardan birindeyiz. İnsanlık tarihi ile yaşıt olan medeniyet ışığının toprağı Arslantepe'de birlikteyiz. Böylesi kıymetli bir festival programında olmak ve Malatya'da olmak ayrı bir heyecan. Bu coğrafya ki Malatya'ya kadim tarihi değerler armağan etmiş. Malatya bu değerlerden ilham alarak kültür ve sanat dünyamıza nice zenginlikler kazandırmış. Siyasetten sanata, bilim camiasından fikir âlemine Malatya ile özdeşleşmiş nice isimler var ki her biri gönül dünyamızda bambaşka bir yere sahiptir. Burası bizleri ağlarken güldüren usta sinema sanatçısı Kemal Sunal'ın toprağıdır. Türkülere verdiği nefes ile gönül telimizi titreten türkü ana Zehra Bilir'in, Türk siyasi tarihine kattığı vizyonla örnek isim Turgut Özal'ın toprağıdır. 'Derman aradım kendime derdim bana derman imiş, bürhan aradım aslıma aslım bana bürhan imiş' diyenşık Niyasi Mısri'nin toprağıdır Malatya. Bu yıl 10'uncusu düzenlenen Malatya Uluslararası Filim Festivali asırlardır kültürlerin buluştuğu bu coğrafyada duyguların ortak ifadesi, sinemanın kendine has diliyle topraklarımızın hikâyelerini insanlığa armağan edebilmek iftihar ve mutluluk vesilesidir. Sinema insanın insanlığa sözüdür. Yarını güzelleştirmeye bugünden başlayanların düşüdür. Sinema samimi bir dost yüzü beyaz perdenin armağan ettiklerinin büyüsüyle yaşamı yeniden yorumlamanın aydınlık görüntüsüdür. Dünya'yı daha yaşanılır kılmak adına atmak istediğimiz adımların cesaret verici ilhamıdır sinema.

İyi ki yaşadığımız topraklarda anlatacağımız öykülerimiz var. İyi ki böylesine kıymetli festivallerimiz var. Bu duygu ve düşüncelerle fikirden kaleme, kalemden görüntüye, görüntüden gönüllere bu toprağın hikâyelerini anlatmak için yola çıkan tüm dostların çabası var onlara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Ödüller

Bu yıl Arslantepe temasıyla gerçekleştirilen 10'uncu Malatya Uluslararası Film Festivalinde, En İyi Film ödülü yönetmenliğini Fikret Reyhan'ın yaptığı 'Çatlak' filmine verildi. En iyi film ödülünü Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan taktim ederken, En İyi Yönetmen ödülü Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından 'İki Şafak Arasında' filmi ile Selman Nacar'a takdim edildi.

En İyi Senaryo ödülü 'Çatlak' filmiyle Fikret Reyhan'a, En İyi Görüntü Yönetmeni ödülü 'Koridor' filmiyle İlker Berke'ye, En İyi Kadın Oyuncu ödülü 'Koridor' filmindeki rolüyle Emel Göksu ve 'Bembeyaz' filmindeki rolüyle Ece Çeşmioğlu'na, En İyi Erkek Oyuncu ödülü ise 'Çatlak' filmindeki rolüyle Hakan Salınmış'a verildi.

Kemal Sunal Halk Jürisi ödülü, 'Lacivert Gece' filmine, Ulvi Saran Jüri Özel ödülü' İki Şafak Arasında' filmine, Fahri Kayahan En İyi Müzik ödülü 'İçimdeki Kahraman' filmindeki müziğiyle Ali Saran'a, SİYAD En İyi Film ödülü 'Çatlak' filmine, En İyi Belgesel Film ödülü 'Acı ve tatlı' filmine, Ulusal Kısa Metraj Birincilik ödülü, 'Aynı Gecenin Laciverti' filmine, Ulusal Kısa Metraj Jüri Özel ödülü ise 'Şin(Yas)' filmine verildi.