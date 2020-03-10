10 Mart 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Maç Saati

00:00 beIN Manşet

01:45 Süper Lig Maç Sonu

02:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

03:00 beIN Manşet

03:30 Maç Saati

04:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

04:45 Süper Lig Maç Sonu

04:45 Maç Saati

06:00 Maç Saati

06:00 beIN Manşet

06:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

07:00 Özel Röportaj

07:15 Maç Saati

08:45 Maç Saati

09:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

09:00 Maç Sonu

09:15 Süper Lig Maç Özetleri

09:45 Süper Lig Maç Sonu

10:30 Süper Lig Maç Sonu

11:00 Haftanın Öyküleri

11:30 Dünden Bugüne

12:00 Maç Saati

13:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

13:45 Maç Saati

14:00 Maç Saati

14:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

15:00 Süper Lig Maç Sonu

15:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

15:30 Futbolun Şehirleri

16:30 Süper Lig Maç Sonu

18:00 beIN Manşet

19:00 Süper Lig Maç Önü

19:00 Maç Saati

20:00 Gençlerbirliği - FTA Antalyaspor

20:45 Süper Lig Devre Arası

21:00 Gençlerbirliği - FTA Antalyaspor

21:00 beIN Manşet

21:00 Özel Röportaj

22:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

22:00 Süper Lig Maç Özetleri

22:00 Maç Sonu

22:15 Süper Lig Maç Sonu

23:00 Leipzig - Tottenham

23:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

23:45 UEFA Şampiyonlar Ligi