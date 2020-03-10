10 Mart 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Babil

00:15 Güvercin

02:50 Sevdim Seni Bir Kere

03:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

03:20 Hayalimdeki Gelinlik

04:30 Türk Müziği

05:30 Güzel Köylü

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10:45 Hayalimdeki Gelinlik

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:30 En Güzel Bölüm

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 Star Haber

20:00 Sefirin Kızı

20:00 Olanlar Oldu

22:15 Kaçış Planı 2