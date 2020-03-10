10 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

01:50 Stadyum

02:00 Stadyum

03:45 İngiltere Premier Lig Özetler

04:20 Almanya Bundesliga Özetler

04:40 Süper Lig Özetler

05:05 Teknik Analiz

05:10 TFF 1. Lig Özetler

05:30 90'dan Sonra

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:50 Spor Kitaplığı

09:50 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

12:05 Bundesliga

12:20 TFF 1. Lig Özetler

12:50 Spor Atlası

13:00 Spor Bülteni

14:00 Spor Stüdyosu

14:00 TBMM-TV

15:30 Spor Bülteni

16:00 Gündem Futbol

17:00 Spor Akşamı

18:00 Spor Merkezi

19:30 Hedef Süper Lig

19:55 Anadolu Efes - Gaziantep Basketbol

20:45 Süper Lig Özetler

21:00 Anadolu Efes - Gaziantep Basketbol

21:00 Almanya'dan Futbol

21:45 Stadyum

22:30 Aktüel Futbol

23:30 90'dan Sonra