10 Mart 2021 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

10 Mart 2021 Kanal d Yayın Akışı

10 Mart 2021 Çarşamba günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… KANAL D YAYIN AKIŞI 00:30 İlk Öpücük 02:45 Gelinim Mutfakta 04:00 Arda ile Omuz Omuza 04:45 Afili Aşk 05:00 Afili Aşk 07:00 Sihirli Annem 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:00 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Arka Sokaklar 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Hekimoğlu 20:00 Sadakatsiz 23:30 M. Fatih Çıtlak ile Miraç Kandili Özel 23:30 M.Fatih Çıtlak ile Miraç Kandili Özel 23:45 Ödeşme Zamanı

Son Dakika

Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi

Acun Ilıcalı'nın Survivor'dan ayrılmasını istediği Çağrı Atakan, gözyaşları içinde 1 hafta süre istedi

Lastiği patlayan otomobilden inen genç, canından oldu

Makyajı abartan Aleyna Tilki, eleştiri oklarının hedefi oldu: Boya reklamı mı bu?

Kazaya karışan sürücü, yol kenarında pompalı tüfekle kafasına sıkarak intihar etti

Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı

Barcelona maçı öncesi, PSG taraftarının Shakira'ya genelev göndermesi yapması tepki çekti

Kurt sürüsü, gözlerine kestirdikleri Alman kurdunu parçalayıp götürdü