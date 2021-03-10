10 Mart 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

10 Mart 2021 Star Yayın Akışı

10 Mart 2021 Çarşamba günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:15 Akrep 00:30 Menajerimi Ara 02:50 Ölüm Takımı 03:00 Güneşin Kapıları 04:30 Güneşin Kapıları 04:30 7. Birim 05:50 Benim Tatlı Yalanım 06:00 Benim Tatlı Yalanım 07:00 Mesut Yar ile Bugün 09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 13:15 Gerçeğin Peşinde 16:30 Seni Çok Bekledim 18:30 Star Haber 20:00 Niyazi Gül Dört Nala 20:00 Jurassic World: Yıkılmış Krallık 22:30 Yakışıklı 22:30 Kutsal Damacana

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