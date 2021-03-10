Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Akrep
00:30 Menajerimi Ara
02:50 Ölüm Takımı
03:00 Güneşin Kapıları
04:30 Güneşin Kapıları
04:30 7. Birim
05:50 Benim Tatlı Yalanım
06:00 Benim Tatlı Yalanım
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Seni Çok Bekledim
18:30 Star Haber
20:00 Niyazi Gül Dört Nala
20:00 Jurassic World: Yıkılmış Krallık
22:30 Yakışıklı
22:30 Kutsal Damacana
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 10 Mart 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika